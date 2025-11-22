Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Олег Пономарь, политический аналитик, писатель
Эксперты назвали три главных риска “мирного плана” США и каким должен быть ответ Украины
Ключевым событием прошлой недели стал “мирный план”, предложенный США, поскольку его реализация напрямую определит дальнейшую судьбу Украины и исход полномасштабной войны.
Факты ICTV разбирались вместе с экспертами, что предусматривает “мирный план”, почему США возобновили давление, как реагирует украинская сторона и Европа, а также какие существуют риски.
- Что предусматривает “мирный план” США
- Повлиял ли коррупционный скандал на продвижение “мирного плана”
- Как Украина и Европа реагируют на “мирный план”
- Какие риски для Украины в случае отказа от такого плана
Что предусматривает “мирный план” США
Недавно СМИ впервые обнародовали детали “мирного плана” из 28 пунктов, который обсуждался в Майами между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.
Ключевые положения включают:
- территориальные уступки: передача России части Донбасса (в частности, земель, которые сейчас контролирует Украина), замораживание действующих линий фронта в Херсонской и Запорожской областях;
- военные ограничения: сокращение Вооруженных сил Украины, отказ от важных категорий вооружения и уменьшение объемов критической военной помощи от США;
- внутренние изменения: предоставление русскому языку статуса официального государственного и закрепление официального статуса Русской православной церкви.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский получил проект “мирного плана” США и планирует обсудить его с Трампом.
Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV объяснил, какие ключевые риски для Украины несет этот план.
— В целом он из всех этих рисков и сформирован. Там три глобальных момента, — обратил внимание эксперт.
Первый глобальный момент — ничего не понятно с реальными гарантиями безопасности для Украины. По словам политолога, их нет по сути. Там есть просто разные заявления, но они ничем не подкреплены, обратил внимание Рейтерович.
Второй момент — это прямое вмешательство во внутренние дела Украины. В частности, это касается ограничения численности армии и диких вопросов о языке, которые там упоминаются, объяснил он.
И третий главный момент заключается в том, что в этом плане нет практически ничего о реальной ответственности России за то, что она сделала. В нем нет вообще никаких уступок со стороны России, а только со стороны Украины, к тому же очень серьезные, сказал эксперт.
Очевидно, что имеющиеся в “мирном плане” требования к стране можно выдвигать, если она проиграла в войне и капитулировала. Украина далеко не находится в такой ситуации, заявил Игорь Рейтерович.
Именно поэтому такой план является абсолютно недействительным. По мнению политолога, там есть некоторые рациональные зерна, которые можно использовать, и отдельные пункты можно брать уже готовыми, но это не более 20-25%.
Однако Украина знает, что никто, кроме Трампа, не сможет добиться замораживания боевых действий, заявил в комментарии Фактам ICTV политический аналитик Олег Пономарь.
Он вспомнил, как президент США продавливал свой план по сектору Газа. По его мнению, точно так же Трамп продвигает свой план и по Украине, поскольку она очень зависима от США по всем параметрам.
Пономарь подчеркнул, что это план замораживания, а не всеобъемлющий мирный договор, поэтому не нужно забывать. По его словам, это только алгоритм действий для прекращения огня на период, пока будет писаться мирный договор, что может занять годы.
Повлиял ли коррупционный скандал на продвижение “мирного плана”
Политолог Игорь Рейтерович считает, что для Трампа типично: одной рукой давать, а другой — забирать. По его мнению, американцы забросили этот план, прекрасно понимая, что некоторые пункты из него совершенно не подходят Украине.
— Возможно, надеясь, что теперь можно начать более реальный переговорный процесс, согласовать какие-то отдельные пункты и выйти на общее понимание того, что должно происходить дальше. Трамп просто хочет интенсифицировать переговоры, но вот в очередной раз он начинает с Украины. То есть: давайте попробуем надавить на Украину, а там как пойдет. Если не получится — ничего страшного, вернемся к другому варианту, — предположил он.
Эксперт считает, что коррупционный скандал с энергетикой в Украине, который в НАБУ и САП назвали операцией Мидас, не спровоцирован американцами, но они просто воспользовались этим моментом.
По информации НАБУ, в государственной компании Энергоатом действовала коррупционная схема, участники которой контролировали закупки и требовали 10-15% откатов. В результате они “заработали” более $100 млн.
На фоне разоблачения масштабной коррупционной схемы в энергетике Зеленский провел закрытую встречу с парламентской фракцией Слуга народа. По словам президента, тогда обсуждали работу Верховной Рады в условиях войны, обеспечение конструктивного дипломатического процесса с США и другими международными партнерами.
— Просто американцы увидели такую ситуацию, поняли, что это более благоприятный момент для публикации подобного плана, потому что, возможно, Зеленский будет более уязвимым и склонным принять определенные пункты в результате внутренних проблем. И они его выбросили в публичное пространство. Но это сработало иначе, — предположил Рейтерович.
Это дало, наоборот, возможность Зеленскому сказать: отходим пока от внутренней истории, займемся внешним отбиванием, а потом вернемся к нашим внутренним проблемам, подчеркнул политолог.
Как Украина и Европа реагируют на “мирный план”
Как заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, предложенный план по Украине не предусматривает никаких уступок со стороны России.
По ее словам, любая мирная инициатива должна быть поддержана Украиной и Европой. Она подчеркнула, что необходимо оказывать давление на агрессора, а не на его жертву.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с Владимиром Зеленским согласились, что Вооруженные силы Украины должны сохранять способность защищать суверенитет.
После этого на саммите G20 в Южной Африке лидеры заявили о готовности достичь мира в Украине, но они считают, что границы не должны меняться силой. В то же время они обеспокоены возможным ограничением ВСУ.
Зеленский в видеообращении к народу заявил, что сейчас один из самых тяжелых моментов в истории Украины, которая окажется перед крайне сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск остаться без ключевого партнера.
По его словам, альтернативой столкновению с крайне тяжелой зимой и дальнейшими рисками является принятие сложных 28 пунктов. Зеленский подчеркнул, что второй путь будет означать жизнь без достоинства и справедливости, где украинцев будут заставлять верить тому, кто напал уже дважды.
— От нас будут ждать ответ, — подытожил он.
Трамп настаивает на том, чтобы “мирный план” США был принят Украиной до Дня благодарения, до 27 ноября.
Какие риски для Украины в случае отказа от такого плана
По мнению политолога Игоря Рейтеровича, Вашингтон может давить на Киев для принятия “мирного плана”. И уже появляется информация, что США снова попытаются прекратить обмен разведывательными данными или предоставление оружия.
— Но оружие они продают не Украине, а Европе. Здесь есть интересный момент. Если Трамп начнет такими вещами заниматься или отменять санкции против России — это явно не то, что от него хотят услышать мировые лидеры. И это не та лидерская позиция США, на которую все надеются, — убежден эксперт.
С другой стороны, политолог предположил, что американцы, когда выдвигали этот план, все-таки понимали, что это пока проект. Он может быть видоизменен, по крайней мере на уровне тех официальных заявлений, которые звучали, подчеркнул Рейтерович.
В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс обозначил три ключевых принципа, на которых, по его убеждению, должен базироваться любой реалистичный план завершения войны в Украине.
По словам Вэнса, мирная инициатива должна обеспечить прекращение убийств без угрозы суверенитету Украины, быть приемлемой как для Киева, так и для Москвы, а также создать максимальные гарантии невозобновления войны.
Как объяснил Игорь Рейтерович, США готовы выслушать позицию Украины и Европы по тем или иным вопросам.
— Значит, нужно этой ситуацией сейчас воспользоваться и высказать свою позицию, сделать ее максимально аргументированной и попытаться довести до логического завершения, — убежден политолог.