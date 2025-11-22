Эксперты назвали три главных риска “мирного плана” США и каким должен быть ответ Украины

Ключевым событием прошлой недели стал “мирный план”, предложенный США, поскольку его реализация напрямую определит дальнейшую судьбу Украины и исход полномасштабной войны.

Факты ICTV разбирались вместе с экспертами, что предусматривает “мирный план”, почему США возобновили давление, как реагирует украинская сторона и Европа, а также какие существуют риски.

Что предусматривает “мирный план” США

Недавно СМИ впервые обнародовали детали “мирного плана” из 28 пунктов, который обсуждался в Майами между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым.

Ключевые положения включают:

территориальные уступки: передача России части Донбасса (в частности, земель, которые сейчас контролирует Украина), замораживание действующих линий фронта в Херсонской и Запорожской областях;

передача России части Донбасса (в частности, земель, которые сейчас контролирует Украина), замораживание действующих линий фронта в Херсонской и Запорожской областях; военные ограничения: сокращение Вооруженных сил Украины, отказ от важных категорий вооружения и уменьшение объемов критической военной помощи от США;

сокращение Вооруженных сил Украины, отказ от важных категорий вооружения и уменьшение объемов критической военной помощи от США; внутренние изменения: предоставление русскому языку статуса официального государственного и закрепление официального статуса Русской православной церкви.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский получил проект “мирного плана” США и планирует обсудить его с Трампом.

Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV объяснил, какие ключевые риски для Украины несет этот план.

— В целом он из всех этих рисков и сформирован. Там три глобальных момента, — обратил внимание эксперт.

Первый глобальный момент — ничего не понятно с реальными гарантиями безопасности для Украины. По словам политолога, их нет по сути. Там есть просто разные заявления, но они ничем не подкреплены, обратил внимание Рейтерович.

Второй момент — это прямое вмешательство во внутренние дела Украины. В частности, это касается ограничения численности армии и диких вопросов о языке, которые там упоминаются, объяснил он.

И третий главный момент заключается в том, что в этом плане нет практически ничего о реальной ответственности России за то, что она сделала. В нем нет вообще никаких уступок со стороны России, а только со стороны Украины, к тому же очень серьезные, сказал эксперт.