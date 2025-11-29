Поздно вечером 28 ноября аэропорт Вильнюса вынужденно приостановил работу из-за зафиксированной воздушной активности, потенциально опасной для гражданской авиации.

Об этом сообщает издание LRT.

Воздушные шары над аэропортом Вильнюса: что известно

Как сообщает издание, речь идет об объектах, которые на радарах идентифицировались как метеозонды или воздушные шары, двигавшиеся в направлении аэродрома.

В компании Литовские аэропорты пояснили, что навигационные метки, похожие на траектории воздушных шаров, могут создавать риски для пассажирских самолетов.

Именно поэтому было принято решение временно ограничить воздушное пространство над Вильнюсом.

Компания уже обратилась в Генеральную прокуратуру Литвы с просьбой открыть досудебное расследование.

Речь идет о возможной угрозе национальной безопасности, ведь предварительно установлено: часть таких метеозондов с контрабандным содержимым залетает с территории Беларуси.

В литовских аэропортах предполагают, что такие полеты могут расцениваться как помощь другому государству в действиях, направленных против Литвы.

Известно, что полеты возобновили утром в субботу 29 ноября, когда угроза миновала.

