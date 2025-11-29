Пізно ввечері 28 листопада аеропорт Вільнюса вимушено призупинив роботу через зафіксовану повітряну активність, потенційно небезпечну для цивільної авіації.

Повітряні кулі над аеропортом Вільнюса: що відомо

Як повідомляє видання, йдеться про об’єкти, які на радарах ідентифікувалися як метеозонди або повітряні кулі, що рухалися в напрямку летовища.

У компанії Литовські аеропорти пояснили, що навігаційні позначки, схожі на траєкторії повітряних куль, можуть створювати ризики для пасажирських літаків.

Саме тому було ухвалено рішення тимчасово обмежити повітряний простір над Вільнюсом.

Компанія вже звернулася до Генеральної прокуратури Литви з проханням відкрити досудове розслідування.

Йдеться про можливу загрозу національній безпеці, адже попередньо встановлено: частина таких метеозондів з контрабандним вмістом залітає з території Білорусі.

У Литовських аеропортах припускають, що такі польоти можуть розцінюватися як допомога іншій державі у діях, спрямованих проти Литви.

Відомо, що польоти відновили вранці суботи 29 листопада, коли загроза минула.

