В Литве заявили о “самой интенсивной” ночи ноября из-за массированного налета метеошаров из Беларуси. Из-за этого несколько раз закрывали аэропорт Вильнюса. Также некоторые метеозонды фиксировали в соседней Латвии.

Об этом пишет литовский LRT.

Метеошары в Литве

Руководитель Национального кризисного центра (NKVC) Вильмантас Виткаускас заявил о самой интенсивной ночи в ноябре, ведь за последние сутки аэропорт Вильнюса дважды прекращал работу из-за угрозы контрабандных воздушных шаров из Беларуси.

Сейчас смотрят

По его словам, за последние сутки воздушные шары зафиксировали также в воздушном пространстве Латвии.

– У нас была, пожалуй, самая напряженная ночь за весь этот месяц, за весь ноябрь, потому что запуск метеорологических баллонов начался около 5 часов вечера из Беларуси и продолжался до 2 часов ночи, – сказал Виткаускас.

По его словам, за сутки зафиксировали более 40 объектов, похожих на метеошары.

Из-за угрозы контрабандных баллонов в воскресенье вечером и ночью в Вильнюсе было отменено 18 рейсов, десять из которых приземлились в других аэропортах: семь приземлились в Каунасе, один в аэропорту Варшавы и еще два в аэропорту Риги.

Более 1,3 тыс. пассажиров, приземлившихся в Каунасе, вернулись в столицу Литвы на автобусах, а те, кто приземлился в других аэропортах, должны вернуться 24 ноября позже.

Литовские политики называют попадание в воздушное пространство страны контрабандных баллонов гибридной атакой Минска. Премьер-министр Инга Ругинене ранее на этой неделе заявила, что контрабандные баллоны являются новой реальностью Литвы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.