Еще один российский танкер сообщил Турции о якобы нападении у ее побережья, однако в помощи не нуждается. В МИД Украины опровергли какую-либо причастность нашего государства и подчеркнули, что РФ могла инсценировать инцидент.

Об якобы атаке сообщает официальный X Управления морских дел Турции.

“Атака” на российский танкер в Черном море

Согласно официальному объявлению, танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 морских милях от турецкого побережья, когда направлялся из России в Грузию с грузом подсолнечного масла.

В сообщении отмечено, что все 13 членов экипажа остались невредимыми, судно не просило помощи и продолжает движение в турецкий Синоп своим ходом.

К публикации добавлена ​​карта с ориентировочным расположением судна.

Остается непонятным, почему танкер, по данным объявления, следовавший из России в Грузию, оказался так далеко от восточного побережья Черного моря. Возможно, речь идет о маршруте из оккупированного Крыма.

На сервисе Marine Traffic MIDVOLGA-2 классифицирован как нефтяной танкер под флагом России.

Украина не причастна к “атаке” на танкер

В Центре противодействия дезинформации заявили, что сообщение о якобы украинской атаке на российское судно Midvolga-2, которое сегодня следовало из России в Грузию возле турецких вод, — фейк.

Пророссийские ресурсы пытаются подать инцидент как “удар ВСУ” и использовать его для дискредитации Украины на международной арене.

Министерство иностранных дел Украины опровергло причастность нашего государства к инциденту с российским танкером Midvolga 2, ранее сообщившим об атаке у побережья Турции.

Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул, что украинская сторона не имеет никакого отношения к этому событию и считает, что Россия могла сама инсценировать ситуацию.

– Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем какие-либо подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой. Кроме того, маршрут из России в Грузию через СЭЗ Турции не имеет смысла и намекает на то, что Россия, возможно, все это инсценировала, – отметил Тихий.

В МИДе добавляют, что такие заявления Москвы являются типичной информационной тактикой с целью дискредитации Украины и создания ошибочного представления об угрозах для гражданского судоходства.

Напомним, 29 ноября морские дроны Службы безопасности Украины поразили два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, входящих в так называемый теневой флот России.

Известно, что во время атаки оба судна были пустыми и направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

