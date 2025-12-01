Уже третий танкер, который связывают с Россией, получил повреждения за последние три дня. Речь идет о судне Мерсин, которое перевозило российское дизельное топливо.

Об этом сообщает Bloomberg.

Взрыв танкера Мерсин вблизи Сенегала: что известно

Отмечается, что танкер получил четыре удара вблизи Дакара (Сенегал). В машинное отделение судна Мерсин попала морская вода, однако экипаж все еще в безопасности.

Загрязнения воды дизелем также не произошло.

– Этот инцидент является третьим за три дня с участием судов, перевозивших российскую нефть. Человек, знакомый с ситуацией, сообщил, что Служба безопасности Украины стоит за двумя подобными инцидентами в Черном море, связанными с пустыми танкерами, в конце прошлой недели, – говорится в материале.

Отмечается, что судоходная компания Бешикташ, которой принадлежит судно, поддерживает расследование причин взрывов и сотрудничает со страховщиками и сенегальскими властями для преодоления последствий инцидента.

Компания Kpler, занимающаяся аналитикой судоходства, утверждает, что танкер перевозил газойль. В этом году он несколько раз заходил в российские порты.

Администрация порта Сенегала отмечает, что состояние судна Мерсин удалось стабилизировать после значительного затопления, и сейчас оно находится под постоянной помощью буксиров и техническим надзором.

Ожидается, что сначала власти герметизируют проколы в корпусе, чтобы восстановить водонепроницаемость, а затем начнут перегрузку груза, чтобы избежать дестабилизации судна во время откачки.

Ранее стало известно, что два танкера, попавшие под жесткие санкции за перевозку российской нефти, почти одновременно подорвались у побережья Турции.

Сначала сообщалось, что взрыв произошел на танкере Kairos, который затем начал набирать воду. После этого подорвался танкер Virat – оттуда начал подниматься дым.

