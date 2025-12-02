Ще один російський танкер повідомив Туреччину про нібито напад неподалік її узбережжя, проте допомоги не потребує. У МЗС України заперечили будь-яку причетність нашої держави та наголосили, що РФ могла інсценувати інцидент.

Про нібито атаку повідомляє офіційний X Управління морських справ Туреччини.

“Атака” на російський танкер у Чорному морі

Згідно з офіційним оголошенням, танкер MIDVOLGA-2 зазнав атаки за 80 морських миль від турецького узбережжя, коли прямував з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії.

У повідомленні зазначено, що всі 13 членів екіпажу залишилися неушкодженими, судно не просило допомоги та продовжує рух до турецького Синопа своїм ходом.

До публікації додано мапу з орієнтовним розташуванням судна.

????MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir. pic.twitter.com/Ov9tEeswEk — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 2, 2025

Залишається незрозумілим, чому танкер, що, за даними оголошення, прямував з Росії до Грузії, опинився так далеко від східного узбережжя Чорного моря. Можливо, йдеться про маршрут з окупованого Криму.

На сервісі Marine Traffic MIDVOLGA-2 класифікований як нафтовий танкер під прапором Росії.

Україна не причетна до “атаки” на танкер

У Центрі протидії дезінформації заявили, що повідомлення про нібито українську атаку на російське судно Midvolga-2, що сьогодні прямувало з Росії до Грузії біля турецьких вод, – фейк.

Проросійські ресурси намагаються подати інцидент як “удар ЗСУ” та використати його для дискредитації України на міжнародній арені.

Міністерство закордонних справ України спростувало причетність нашої держави до інциденту з російським танкером Midvolga 2, який раніше повідомив про атаку поблизу узбережжя Туреччини.

Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що українська сторона не має жодного стосунку до цієї події й вважає, що Росія могла сама інсценувати ситуацію.

– Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою. Крім того, маршрут з Росії до Грузії через ВЕЗ Туреччини не має сенсу та натякає на те, що Росія, можливо, все це інсценувала, – зазначив Тихий.

У МЗС додають, що такі заяви Москви є типовою інформаційною тактикою з метою дискредитації України та створення хибного уявлення про загрози для цивільного судноплавства.

Нагадаємо, 29 листопада морські дрони Служби безпеки України уразили два підсанкційні нафтові танкери KAIRO та VIRAT, які входять до так званого тіньового флоту Росії.

Відомо, що під час атаки обидва судна були порожніми та прямували на завантаження до порту Новоросійськ.

