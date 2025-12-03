В Тамбовской области РФ в ночь на 3 декабря дроны атаковали нефтебазу, в результате чего повреждены несколько емкостей с топливом.

Об этом сообщают ряд Telegram-каналов, а пожар на нефтебазе подтверждают местные власти в РФ.

Атака на нефтебазу в Тамбовской области

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА.

На место выехали пожарные расчеты и представители правоохранительных органов.

Telegram-каналы также публикуют фото с последствиями, на которых видно яркое пламя.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко написал об уничтожении нефтебазы россиян в Тамбовской области.

Также о повреждении резервуаров с топливом писал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он заявил, что в одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом, но, по его словам, возгорания не произошло.

Минобороны РФ утверждало, что в ночь на 3 декабря российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над семью областями. Больше всего — над Белгородской (26), Брянской (22) и Курской (21) областями. В то же время, в сводке ничего не было о Тамбовской области.

