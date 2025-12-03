У Тамбовській області РФ в ніч на 3 грудня дрони атакували нафтобазу, в результаті чого пошкоджено кілька ємностей з паливом.

Про це повідомляють низка Telegram-каналів, а пожежу на нафтобазі підтверджує місцева влада в РФ.

Атака на нафтобазу у Тамбовській області

Губернатор Тамбовської області Євген Пєрвишов заявив, що вночі 3 грудня на нафтобазі в Тамбовській області сталося загоряння після падіння уламків БПЛА.

На місце виїхали пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів.

Telegram-канали також публікують фото з наслідками, на яких видно яскраве полум’я.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко написав про знищення нафтобази росіян у Тамбовській області.

Також про пошкодження резервуарів з паливом писав губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Він заявив, що в одному з районів внаслідок падіння збитого БПЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів із паливом, але, за його словами, займання не сталося.

Міноборони РФ стверджувала, що в ніч проти 3 грудня російська ППО нібито перехопила та знищила 102 українські безпілотні літальні апарати літакового типу над сімома областями. Найбільше — над Бєлгородською (26), Брянською (22) та Курською (21) областями. Водночас, у зведенні нічого не було про Тамбовську область.

