Дрони знищили нафтобазу в Тамбовській області РФ, там масштабна пожежа
У Тамбовській області РФ в ніч на 3 грудня дрони атакували нафтобазу, в результаті чого пошкоджено кілька ємностей з паливом.
Про це повідомляють низка Telegram-каналів, а пожежу на нафтобазі підтверджує місцева влада в РФ.
Атака на нафтобазу у Тамбовській області
Губернатор Тамбовської області Євген Пєрвишов заявив, що вночі 3 грудня на нафтобазі в Тамбовській області сталося загоряння після падіння уламків БПЛА.
На місце виїхали пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів.
Telegram-канали також публікують фото з наслідками, на яких видно яскраве полум’я.
Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко написав про знищення нафтобази росіян у Тамбовській області.
Також про пошкодження резервуарів з паливом писав губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
Він заявив, що в одному з районів внаслідок падіння збитого БПЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів із паливом, але, за його словами, займання не сталося.
Міноборони РФ стверджувала, що в ніч проти 3 грудня російська ППО нібито перехопила та знищила 102 українські безпілотні літальні апарати літакового типу над сімома областями. Найбільше — над Бєлгородською (26), Брянською (22) та Курською (21) областями. Водночас, у зведенні нічого не було про Тамбовську область.