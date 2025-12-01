В прошлом месяце Украина осуществила рекордное количество атак на стратегическую нефтяную инфраструктуру России.

Украина усиливает удары по НПЗ РФ

По данным, собранным агентством Bloomberg на основе публичных заявлений обеих стран, в ноябре украинские военные не менее 14 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью дронов.

Этот рекордный показатель совпадает с четырьмя атаками на объекты погрузки нефти на Черном море в прошлом месяце, а также с взрывами на танкерах, перевозивших московскую нефть.

Bloomberg, ссылаясь на собеседника, знакомого с ходом операции, отмечает, что в конце прошлой недели Украина атаковала два танкера в Черном море.

Третье судно, которое ранее перевозило российскую нефть, подверглось четырем внешним взрывам у побережья Дакара, Сенегал, поздно вечером в четверг.

Во время инцидентов на выходных беспилотные катера повредили один из трех причалов на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который является крупнейшим каналом экспорта казахстанской нефти.

После взрыва причал получил серьезные повреждения. В консорциуме в ответ на вопрос об убытках заявили, что “любые дальнейшие операции на причале невозможны”.

Таким образом, на терминале КТК остался только один рабочий причал, поскольку другой проходит плановое обслуживание, которое может продлиться до середины января из-за сезонных штормов в Черном море.

