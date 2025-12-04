Правительство Великобритании ввело новые санкции против России после обнародования официальных выводов по делу об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Великобритания ввела новые санкции против России: что известно

Лондон полностью включил Главное управление разведки РФ (ГРУ) в санкционный список.

Правительство отмечает, что структура выполняет директивы Кремля по дестабилизации Украины и проведению подрывной деятельности в странах Европы.

Отдельные ограничения направлены против 11 сотрудников ГРУ — восьми офицеров киберразведки и еще трех сотрудников, которых связывают с подготовкой и реализацией враждебных операций на территории Европы.

В британском заявлении отмечается, что часть этих офицеров причастна к планированию теракта в украинских супермаркетах, нацеленного на гражданское население.

Также МИД Великобритании вызвало российского посла, требуя ответа по поводу масштабной кампании враждебных действий против британского государства.

Новые санкции приняты после публикации материалов расследования о гибели британки Дон Стерджесс.

Комиссия пришла к выводу, что Стерджесс умерла в результате использования нервно-паралитического вещества Новичок, которое было применено при операции против Сергея и Юлии Скрипалей.

В отчете указано, что использование Новичка стало возможным благодаря тому, что Россия длительное время разрабатывала и хранила это вещество, нарушая международные договоренности, в частности Конвенцию о запрещении химического оружия.

Британское правительство называет санкции “очередным шагом защиты европейской безопасности” и способом уменьшить российские ресурсы, которые применяются в войне против Украины.

Напомним, что 4 марта 2018 года Сергея и Юлию Скрипалей нашли в бессознательном состоянии на скамейке в центре британского Солсбери.

Вскоре эксперты установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок — боевым агентом, разработанным в СССР и запрещенным международными конвенциями.

Сергей Скрипаль в прошлом работал на ГРУ, а впоследствии передавал информацию спецслужбам Великобритании.

В России его осудили, но позже обменяли во время спецоперации шпионов между Москвой и Западом.

Во время расследования британка Дон Стерджесс случайно вступила в контакт с Новичком, который остался в бытовом флаконе.

Женщина умерла в больнице, и именно ее смерть стала ключевым правовым основанием для открытия отдельного производства.

