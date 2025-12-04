Великобритания ввела санкции против российского ГРУ из-за дела Скрипалей
- Великобритания ввела санкции против ГРУ и 11 офицеров РФ с блокированием активов, запретом финансовых операций и ограничением на коммерческую деятельность.
- Введение санкций стало следствием публичного расследования, которое подтвердило причастность ГРУ РФ к отравлению Скрипалей и смерти британки Дон Стерджесс.
Правительство Великобритании ввело новые санкции против России после обнародования официальных выводов по делу об отравлении семьи Скрипалей в Солсбери.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Великобритания ввела новые санкции против России: что известно
Лондон полностью включил Главное управление разведки РФ (ГРУ) в санкционный список.
Правительство отмечает, что структура выполняет директивы Кремля по дестабилизации Украины и проведению подрывной деятельности в странах Европы.
Отдельные ограничения направлены против 11 сотрудников ГРУ — восьми офицеров киберразведки и еще трех сотрудников, которых связывают с подготовкой и реализацией враждебных операций на территории Европы.
В британском заявлении отмечается, что часть этих офицеров причастна к планированию теракта в украинских супермаркетах, нацеленного на гражданское население.
Также МИД Великобритании вызвало российского посла, требуя ответа по поводу масштабной кампании враждебных действий против британского государства.
Новые санкции приняты после публикации материалов расследования о гибели британки Дон Стерджесс.
Комиссия пришла к выводу, что Стерджесс умерла в результате использования нервно-паралитического вещества Новичок, которое было применено при операции против Сергея и Юлии Скрипалей.
В отчете указано, что использование Новичка стало возможным благодаря тому, что Россия длительное время разрабатывала и хранила это вещество, нарушая международные договоренности, в частности Конвенцию о запрещении химического оружия.
Британское правительство называет санкции “очередным шагом защиты европейской безопасности” и способом уменьшить российские ресурсы, которые применяются в войне против Украины.
Напомним, что 4 марта 2018 года Сергея и Юлию Скрипалей нашли в бессознательном состоянии на скамейке в центре британского Солсбери.
Вскоре эксперты установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок — боевым агентом, разработанным в СССР и запрещенным международными конвенциями.
Сергей Скрипаль в прошлом работал на ГРУ, а впоследствии передавал информацию спецслужбам Великобритании.
В России его осудили, но позже обменяли во время спецоперации шпионов между Москвой и Западом.
Во время расследования британка Дон Стерджесс случайно вступила в контакт с Новичком, который остался в бытовом флаконе.
Женщина умерла в больнице, и именно ее смерть стала ключевым правовым основанием для открытия отдельного производства.