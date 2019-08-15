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Факты / Мир

Отравление Скрипаля: Новичок нашли в крови еще одного полицейского

Полиция Великобритании сообщила об обнаружении следов Новичка в крови у еще одного полицейского.

Отравление Скрипаля: Новичок нашли в крови еще одного полицейского

Следы вещества нервно-паралитического действия Новичок нашли в крови еще одного полицейского, который участвовал в операции в Солсбери после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Детективы из контртеррористического подразделения полиции, которые занимаются расследованием, подтвердили, что вещество нашли у сотрудника полиции графства Уилтшир.

Читайте: Отравление Скрипаля: остатки Новичка могли убить тысячи людей

Работник полиции успешно прошел курс лечения и вернулся к работе.

В целом от воздействия Новичка пострадали двое полицейских.

Ранее Факты ICTV писали о том, кто стоит за химатакой в Солсбери.

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