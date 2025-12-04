В Ставропольском крае России ночью под атакой оказался химический завод Азот в городе Невинномысск.

Об этом сообщает Telegram-канал Supernova.

Атака на Невинномысский Азот

Местные жители ночью слышали серию взрывов, сообщали о работе российской противовоздушной обороны.

Росавиация после инцидента приостановила работу аэропортов в Калуге, Волгограде и Тамбове.

Известно, что ранее завод Невинномысский Азот уже подвергался ударам 14 июня 2025 года.

Предприятие основано в 1962 году. Невинномысский Азот – это крупнейшее на Юге России предприятие химической промышленности, выпускающее минеральные удобрения.

Основные виды продукции завода Азот: аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат.

На предприятии работают единственные в России установки по производству метилацетата и уксусной кислоты высокой чистоты. Также на заводе производят нитрат калия.

Завод Азот на карте

Завод Азот расположен в городе Невинномысск на юге России. Расстояние от него до линии фронта составляет около 570 км.

Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко рассказывал, что Невинномысский Азот производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно — эти компоненты являются ключевыми для изготовления взрывчатки и артиллерийских снарядов.

Другие химические вещества, такие как меламин, уксусная кислота, метанол и калийная селитра, имеют двойное назначение и часто используются в производстве ВОГов, фугасов и реактивных зарядов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 380-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

