В Ставропольском крае России ночью под атакой оказался химический завод Азот в городе Невинномысск.

Об этом сообщает Telegram-канал Supernova.

Атака на Невинномысский Азот

Местные жители ночью слышали серию взрывов, сообщали о работе российской противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

Росавиация после инцидента приостановила работу аэропортов в Калуге, Волгограде и Тамбове.

Известно, что ранее завод Невинномысский Азот уже подвергался ударам 14 июня 2025 года.

Предприятие основано в 1962 году. Невинномысский Азот – это крупнейшее на Юге России предприятие химической промышленности, выпускающее минеральные удобрения.

Основные виды продукции завода Азот: аммиак, карбамид, меламин, аммиачная селитра, жидкие азотные удобрения КАС-32, сложные минеральные удобрения, уксусная кислота и винилацетат.

На предприятии работают единственные в России установки по производству метилацетата и уксусной кислоты высокой чистоты. Также на заводе производят нитрат калия.

Завод Азот на карте

Завод Азот расположен в городе Невинномысск на юге России. Расстояние от него до линии фронта составляет около 570 км.

Атака 4 грудня на завод Азот у Ставропольському краї: що відомо Фото 1

Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко рассказывал, что Невинномысский Азот производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно — эти компоненты являются ключевыми для изготовления взрывчатки и артиллерийских снарядов.

Другие химические вещества, такие как меламин, уксусная кислота, метанол и калийная селитра, имеют двойное назначение и часто используются в производстве ВОГов, фугасов и реактивных зарядов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 380-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Дроны уничтожили нефтебазу в Тамбовской области РФ, там масштабный пожар
пожежа на нафтобазі

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеВзрывРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.