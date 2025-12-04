У Ставропольському краї Росії вночі під атакою опинився хімічний завод Азот, що у місті Невинномиськ.

Про це повідомляє Telegram-канал Supernova.

Атака на Невинномиський Азот

Відомо, що раніше цей завод вже був під ударом.

Зараз дивляться

Підприємство засновано у 1962 році. Невинномиський Азот – це найбільше на Півдні Росії підприємство хімічної промисловості, що випускає мінеральні добрива.

Основні види продукції заводу Азот: аміак, карбамід, меламін, аміачна селітра, рідкі азотні добрива КАС-32, складні мінеральні добрива, оцтова кислота та вінілацетат.

На підприємстві працюють єдині в Росії установки з виробництва метилацетату та оцтової кислоти високої чистоти. Також на заводі виготовляють нітрат калію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.