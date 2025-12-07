Европейская комиссия потеряла доступ к своей панели для покупки и отслеживания рекламы на платформе X Илона Маска после того, как оштрафовала соцсеть на €120 млн за нарушение правил прозрачности ЕС.

Об этом пишет Politico.

Сеть Х заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии

— Ваш рекламный аккаунт закрыт, — написал на платформе руководитель продукта X Никита Бир в воскресенье утром.

Бир обвинил исполнительный орган ЕС в попытке увеличить охват собственного поста о штрафе на X.

Он отметил, что ЕК пыталась “использовать уязвимость в нашем Ad Composer, чтобы разместить ссылку, которая вводит пользователей в заблуждение, заставляя их думать, что это видео, и искусственно увеличить его охват”.

Комиссия оштрафовала X в четверг за нарушение правил ЕС в соответствии с законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который призван ограничить распространение незаконного контента.

Нарушения включали непрозрачность рекламной библиотеки X и решение компании превратить синюю галочку из инструмента верификации в платную функцию, которая вводит пользователей в заблуждение относительно подлинности аккаунтов.

— Ирония вашего сообщения. X считает, что все должны иметь равный голос на нашей платформе. Однако, похоже, вы считаете, что правила не должны применяться к вашему аккаунту, — сказал Бир.

Издание обратилось к Европейской комиссии за комментарием.

Белый дом раскритиковал закон о цифровых рынках ЕС

Администрация Трампа критиковала закон о цифровых рынках (Digital Markets Act), который запрещает крупным онлайн-платформам, таким как Google, Amazon и Meta, чрезмерно расширять свои онлайн-империи.

Белый дом обвинил правила в дискриминации американских компаний, и штраф, вероятно, усилит трансатлантическое торговое напряжение.

Министр торговли США Говард Лутник уже пригрозил оставить 50-процентные тарифы на европейский экспорт стали и алюминия, если ЕС не смягчит свои цифровые правила.

Вице-президент США Джей Ди Венс резко раскритиковал действия Брюсселя, назвав штраф ответом на “неучастие в цензуре”. В ЕС отвергли обвинения.

— DSA не имеет ничего общего с цензурой. Это решение касается прозрачности X, — сказала представительница ЕС по вопросам технологий Хенна Вирккунен журналистам в четверг.

