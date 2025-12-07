Європейська комісія втратила доступ до своєї панелі для купівлі та відстеження реклами на платформі X Ілона Маска після того як оштрафувала соцмережу на €120 млн за порушення правил прозорості ЄС.

Про це пише Politico.

Мережа Х заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії

– Ваш рекламний акаунт закрито, – написав на платформі керівник продукту X Нікіта Бір у неділю вранці.

Бір звинуватив виконавчий орган ЄС у спробі збільшити охоплення власного поста про штраф на X.

Зараз дивляться

Він зазначив, що ЄК намагалася “використати уразливість у нашому Ad Composer, щоб розмістити посилання, яке вводить користувачів в оману, змушуючи їх думати, що це відео, і штучно збільшити його охоплення”.

Єврокомісія оштрафувала X у четвер за порушення правил ЄС відповідно до закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), який покликаний обмежити поширення незаконного контенту.

Порушення включали непрозорість рекламної бібліотеки X та рішення компанії перетворити синю галочку з інструмента верифікації на платну функцію, яка вводить користувачів в оману щодо справжності акаунтів.

– Іронія вашого повідомлення. X вважає, що всі повинні мати рівний голос на нашій платформі. Проте, схоже, ви вважаєте, що правила не повинні застосовуватися до вашого акаунта, – сказав Бір.

Видання звернулося до Європейської комісії за коментарем.

Білий дім розкритикував закон про цифрові ринки ЄС

Адміністрація Трампа критикувала закон про цифрові ринки (Digital Markets Act), які забороняють великим онлайн-платформам, таким як Google, Amazon та Meta, надмірно розширювати свої онлайн-імперії.

Білий дім звинуватив правила у дискримінації американських компаній, і штраф, ймовірно, посилить трансатлантичні торговельні напруження.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік уже пригрозив залишити 50-відсоткові тарифи на європейський експорт сталі та алюмінію, якщо ЄС не пом’якшить свої цифрові правила.

Віце-президент США Джей Ді Венс різко розкритикував дії Брюсселя, назвавши штраф відповіддю на “неучасть у цензурі”. У ЄС відкинули звинувачення.

– DSA не має нічого спільного з цензурою. Це рішення стосується прозорості X, – сказала представниця ЄС з питань технологій Хенна Вірккунен журналістам у четвер.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.