Американский миллиардер Илон Маск запустил свой аналог популярной онлайн-энциклопедии Википедия — Grokipedia.

Портал, созданный компанией бизнесмена xAI, стал доступен пользователям в понедельник, 27 октября. Сайт имеет похожий с Википедией дизайн с формой поиска и статьями, в которых содержатся ссылки на источники.

Илон Маск создал Grokipedia

Grokipedia версии 0.1 содержит более 885 тыс. статей. Для сравнения — только в англоязычном разделе Википедии их более 7 млн.

Илон Маск написал в соцсети X, что новая версия 1.0 будет “в десять раз лучше”, чем нынешняя, но и версия 0.1, по мнению бизнесмена, уже лучше Википедии.

Пользователи заметили, что ряд текстов в Grokipedia основан на статьях Википедии, а некоторые скопированы практически дословно.

Издание The Verge привело пример, что статьи об игровой приставке PlayStation 5 или о ноутбуке Macbook Air компании Apple — идентичны текстам из энциклопедии-конкурента. В конце некоторых статей есть плашка, что контент “адаптирован” из Википедии.

Кроме того, в отличие от Википедии, Grokipedia не предоставляет пользователям возможности редактировать статьи. В текстах указывается, что информация уже проверена искусственным интеллектом. Как известно, Илон Маск неоднократно обвинял Википедию в необъективности и леворадикализме.

