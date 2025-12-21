Часть материалов по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна удалили с сайта Минюста США менее чем через сутки после их публикации.

Об этом сообщает Associated Press.

Дело Джеффри Эпштейна: что именно исчезло с сайта

По информации издания, с сайта были удалены, в частности, фотографии мебели и ящиков, вероятно из кабинета Эпштейна.

На них в рамках были изображены известные люди, иногда вместе с самим финансистом.

Среди удаленных материалов была и фотография, на которой фигурировали Дональд Трамп, Мелания Трамп, Джеффри Эпштейн и его давняя соратница Гислен Максвелл, осужденная за пособничество в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Как отметили в издании, министерство юстиции США не ответило на запросы о причинах удаления файлов.

В то же время в посте в соцсети X ведомство заявило, что материалы по делу Эпштейна в дальнейшем будут редактироваться в соответствии с требованиями закона.

Внезапное исчезновение части документов вызвало критику со стороны демократов, которые обвинили администрацию Дональда Трампа в сокрытии информации.

Напомним, что 19 декабря министерство юстиции США обнародовало тысячи документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна, однако этот массив не содержал принципиально новой информации о его связях с богатыми и влиятельными лицами.

Многие материалы были отредактированы из-за законодательных ограничений на распространение персональных данных жертв, а также любого контента, связанного с сексуальным или физическим насилием.

Обнародование файлов произошло во исполнение закона, подписанного Дональдом Трампом в прошлом месяце.

Документ обязывал Минюст США в течение 30 дней раскрыть большинство материалов и сообщений по делу Эпштейна, включая информацию о расследовании его смерти в федеральной тюрьме.

Конечный срок истекал 19 декабря.

