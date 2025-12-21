Минюст США без объяснений удалил часть обнародованных файлов Эпштейна
- Часть файлов по делу Эпштейна удалили с сайта Минюста США менее чем через сутки после публикации.
- Среди исчезнувших материалов были фотографии с известными лицами, в частности с Дональдом Трампом.
- Внезапное редактирование документов вызвало критику и обвинения в сокрытии информации.
Часть материалов по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна удалили с сайта Минюста США менее чем через сутки после их публикации.
Об этом сообщает Associated Press.
Дело Джеффри Эпштейна: что именно исчезло с сайта
По информации издания, с сайта были удалены, в частности, фотографии мебели и ящиков, вероятно из кабинета Эпштейна.
На них в рамках были изображены известные люди, иногда вместе с самим финансистом.
Среди удаленных материалов была и фотография, на которой фигурировали Дональд Трамп, Мелания Трамп, Джеффри Эпштейн и его давняя соратница Гислен Максвелл, осужденная за пособничество в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Как отметили в издании, министерство юстиции США не ответило на запросы о причинах удаления файлов.
В то же время в посте в соцсети X ведомство заявило, что материалы по делу Эпштейна в дальнейшем будут редактироваться в соответствии с требованиями закона.
Внезапное исчезновение части документов вызвало критику со стороны демократов, которые обвинили администрацию Дональда Трампа в сокрытии информации.
Напомним, что 19 декабря министерство юстиции США обнародовало тысячи документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна, однако этот массив не содержал принципиально новой информации о его связях с богатыми и влиятельными лицами.
Многие материалы были отредактированы из-за законодательных ограничений на распространение персональных данных жертв, а также любого контента, связанного с сексуальным или физическим насилием.
Обнародование файлов произошло во исполнение закона, подписанного Дональдом Трампом в прошлом месяце.
Документ обязывал Минюст США в течение 30 дней раскрыть большинство материалов и сообщений по делу Эпштейна, включая информацию о расследовании его смерти в федеральной тюрьме.
Конечный срок истекал 19 декабря.