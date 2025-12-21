Частину матеріалів у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна видалили з сайту Мін’юсту США менш ніж за добу після їх публікації.

Про це повідомляє Associated Press.

Справа Джеффрі Епштейна: що саме зникло з сайту

За інформацією видання, із сайту були видалені, зокрема, фотографії меблів і шухляд, ймовірно з кабінету Епштейна.

Зараз дивляться

На них у рамках були зображені відомі люди, інколи разом із самим фінансистом.

Серед видалених матеріалів була й фотографія, на якій фігурували Дональд Трамп, Меланія Трамп, Джеффрі Епштейн та його давня соратниця Гіслен Максвелл, засуджена за пособництво у сексуальній експлуатації неповнолітніх.

Як зазначили у виданні, міністерство юстиції США не відповіло на запити щодо причин видалення файлів.

Водночас у дописі в соцмережі X відомство заявило, що матеріали у справі Епштейна надалі редагуватимуть відповідно до вимог закону.

Раптове зникнення частини документів викликало критику з боку демократів, які звинуватили адміністрацію Дональда Трампа у приховуванні інформації.

Нагадаємо, що 19 грудня міністерство юстиції США оприлюднило тисячі документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, однак цей масив не містив принципово нової інформації про його зв’язки з багатими та впливовими особами.

Багато матеріалів були відредаговані через законодавчі обмеження щодо поширення персональних даних жертв, а також будь-якого контенту, пов’язаного із сексуальним чи фізичним насильством.

Оприлюднення файлів відбулося на виконання закону, підписаного Дональдом Трампом минулого місяця.

Документ зобов’язував Мін’юст США протягом 30 днів розкрити більшість матеріалів і повідомлень у справі Епштейна, включно з інформацією про розслідування його смерті у федеральній в’язниці.

Кінцевий термін спливав 19 грудня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.