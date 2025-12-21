Із сайту Мін’юсту США прибрали частину матеріалів у справі Епштейна
- Частину файлів у справі Епштейна видалили з сайту Мін’юсту США менш ніж за добу після публікації.
- Серед зниклих матеріалів були фотографії з відомими особами, зокрема з Дональдом Трампом.
- Раптове редагування документів викликало критику та звинувачення у приховуванні інформації.
Частину матеріалів у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна видалили з сайту Мін’юсту США менш ніж за добу після їх публікації.
Про це повідомляє Associated Press.
Справа Джеффрі Епштейна: що саме зникло з сайту
За інформацією видання, із сайту були видалені, зокрема, фотографії меблів і шухляд, ймовірно з кабінету Епштейна.
На них у рамках були зображені відомі люди, інколи разом із самим фінансистом.
Серед видалених матеріалів була й фотографія, на якій фігурували Дональд Трамп, Меланія Трамп, Джеффрі Епштейн та його давня соратниця Гіслен Максвелл, засуджена за пособництво у сексуальній експлуатації неповнолітніх.
Як зазначили у виданні, міністерство юстиції США не відповіло на запити щодо причин видалення файлів.
Водночас у дописі в соцмережі X відомство заявило, що матеріали у справі Епштейна надалі редагуватимуть відповідно до вимог закону.
Раптове зникнення частини документів викликало критику з боку демократів, які звинуватили адміністрацію Дональда Трампа у приховуванні інформації.
Нагадаємо, що 19 грудня міністерство юстиції США оприлюднило тисячі документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, однак цей масив не містив принципово нової інформації про його зв’язки з багатими та впливовими особами.
Багато матеріалів були відредаговані через законодавчі обмеження щодо поширення персональних даних жертв, а також будь-якого контенту, пов’язаного із сексуальним чи фізичним насильством.
Оприлюднення файлів відбулося на виконання закону, підписаного Дональдом Трампом минулого місяця.
Документ зобов’язував Мін’юст США протягом 30 днів розкрити більшість матеріалів і повідомлень у справі Епштейна, включно з інформацією про розслідування його смерті у федеральній в’язниці.
Кінцевий термін спливав 19 грудня.