Президент США Дональд Трамп вечером 19 ноября подписал законопроект, ранее принятый Палатой представителей, который обязывает Министерство юстиции США обнародовать все несекретные документы, связанные с Джеффри Эпштейном.

Об этом глава государства сообщил на своей платформе Truth Social.

Трамп подписал закон о публикации документов Эпштейна

По словам президента, он обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и лидеру большинства в Сенате Джону Тюну с просьбой обеспечить принятие законопроекта в обеих палатах Конгресса.

— Благодаря этой просьбе голосованием почти единогласно одобрен закон, — отметил Дональд Трамп.

Президент также добавил, что по его поручению Министерство юстиции уже передало Конгрессу около 50 тыс. страниц документов, касающихся покойного финансиста Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях.

Трамп при этом обвинил Демократическую партию США в связях с Эпштейном и подчеркнул, что оппозиционная сила не передавала никаких документов, связанных с ним, «и даже никогда не упоминала о нем».

Эпштейна президент также назвал демократом.

Напомним, что 2 ноября комитет по надзору Палаты представителей обнародовал около 20 тыс. страниц частной переписки Эпштейна.

В письмах упоминается Дональд Трамп. В частности, Эпштейн отмечал, что лидер США провел несколько часов в его доме в апреле 2011 года вместе с одной из жертв торговли людьми.

В Белом доме обнародованные письма назвали фейком и попыткой дискредитировать президента.

Пресс-секретарь Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп «выгнал Эпштейна из своего клуба» и не был причастен к его преступлениям.

17 ноября Трамп призвал республиканцев в Палате представителей поддержать обнародование файлов Эпштейна, чтобы положить конец обману демократов.

На следующий день Палата проголосовала почти единогласно — 427 голосов «за» и только один «против».

До этого момента президент выступал против публикации документов.

