Публикация файлов по делу Эпштейна: Трамп подписал законопроект
Президент США Дональд Трамп вечером 19 ноября подписал законопроект, ранее принятый Палатой представителей, который обязывает Министерство юстиции США обнародовать все несекретные документы, связанные с Джеффри Эпштейном.
Об этом глава государства сообщил на своей платформе Truth Social.
Трамп подписал закон о публикации документов Эпштейна
По словам президента, он обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и лидеру большинства в Сенате Джону Тюну с просьбой обеспечить принятие законопроекта в обеих палатах Конгресса.
— Благодаря этой просьбе голосованием почти единогласно одобрен закон, — отметил Дональд Трамп.
Президент также добавил, что по его поручению Министерство юстиции уже передало Конгрессу около 50 тыс. страниц документов, касающихся покойного финансиста Эпштейна, обвиняемого в сексуальных преступлениях.
Трамп при этом обвинил Демократическую партию США в связях с Эпштейном и подчеркнул, что оппозиционная сила не передавала никаких документов, связанных с ним, «и даже никогда не упоминала о нем».
Эпштейна президент также назвал демократом.
Напомним, что 2 ноября комитет по надзору Палаты представителей обнародовал около 20 тыс. страниц частной переписки Эпштейна.
В письмах упоминается Дональд Трамп. В частности, Эпштейн отмечал, что лидер США провел несколько часов в его доме в апреле 2011 года вместе с одной из жертв торговли людьми.
В Белом доме обнародованные письма назвали фейком и попыткой дискредитировать президента.
Пресс-секретарь Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп «выгнал Эпштейна из своего клуба» и не был причастен к его преступлениям.
17 ноября Трамп призвал республиканцев в Палате представителей поддержать обнародование файлов Эпштейна, чтобы положить конец обману демократов.
На следующий день Палата проголосовала почти единогласно — 427 голосов «за» и только один «против».
До этого момента президент выступал против публикации документов.