На этой неделе специальный посланник президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетит швейцарский Давос, где планирует встречи с членами американской делегации на полях Всемирного экономического форума.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой визита.

Визит Дмитриева в Давос для переговоров с США: что известно

По данным источников агентства, Кирилл Дмитриев прибудет в Давос для встреч с представителями американской делегации в рамках Всемирного экономического форума.

К слову, главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявлял, что переговоры с официальными лицами США о путях завершения войны с Россией продолжится именно во время Всемирного экономического форума.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп лично посетит форум вместе с большой американской делегацией. В прошлом году он обращался к участникам форума дистанционно.

В Кремле также заявили, что готовятся принять в Москве спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и его зятя и советника Джареда Кушнера для переговоров по Украине, однако конкретные даты таких встреч пока не определены.

Известно, что в декабре Дмитриев уже посещал США, где в течение двух дней вел переговоры с Уиткоффом и Кушнером, после чего докладывал Путину.

Позже Уиткофф и Кушнер проводили отдельные встречи с украинской и европейской сторонами. По словам Уиткоффа, эти переговоры были “продуктивными и конструктивными”.

Напомним, что сегодня, 19 января, в швейцарском Давосе начался Всемирный экономический форум, который в этом году проходит под лозунгом A Spirit of Dialogue.

Мероприятие проходит на фоне обострения международной политической напряженности, в частности из-за требований Дональда Трампа в отношении Гренландии и его решения о введении пошлин для ряда европейских стран.

Ожидается, что Трамп впервые с 2020 года лично выступит в Давосе 21 января. В форуме принимают участие более 60 глав государств и правительств, а также руководители крупнейших компаний мира.

