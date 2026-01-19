Спецпосланник Путина Дмитриев отправится в Давос на переговоры с делегацией США
На этой неделе специальный посланник президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев посетит швейцарский Давос, где планирует встречи с членами американской делегации на полях Всемирного экономического форума.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой визита.
Визит Дмитриева в Давос для переговоров с США: что известно
По данным источников агентства, Кирилл Дмитриев прибудет в Давос для встреч с представителями американской делегации в рамках Всемирного экономического форума.
К слову, главный переговорщик Украины Рустем Умеров заявлял, что переговоры с официальными лицами США о путях завершения войны с Россией продолжится именно во время Всемирного экономического форума.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп лично посетит форум вместе с большой американской делегацией. В прошлом году он обращался к участникам форума дистанционно.
В Кремле также заявили, что готовятся принять в Москве спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и его зятя и советника Джареда Кушнера для переговоров по Украине, однако конкретные даты таких встреч пока не определены.
Известно, что в декабре Дмитриев уже посещал США, где в течение двух дней вел переговоры с Уиткоффом и Кушнером, после чего докладывал Путину.
Позже Уиткофф и Кушнер проводили отдельные встречи с украинской и европейской сторонами. По словам Уиткоффа, эти переговоры были “продуктивными и конструктивными”.
Напомним, что сегодня, 19 января, в швейцарском Давосе начался Всемирный экономический форум, который в этом году проходит под лозунгом A Spirit of Dialogue.
Мероприятие проходит на фоне обострения международной политической напряженности, в частности из-за требований Дональда Трампа в отношении Гренландии и его решения о введении пошлин для ряда европейских стран.
Ожидается, что Трамп впервые с 2020 года лично выступит в Давосе 21 января. В форуме принимают участие более 60 глав государств и правительств, а также руководители крупнейших компаний мира.