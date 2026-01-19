В понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартует ежегодная встреча Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В этом году пятидневное мероприятие проходит под лозунгом A Spirit of Dialogue (В духе диалога. – Ред.) на фоне обострения международной политической ситуации и многочисленных геополитических вызовов.

Старт Всемирного экономического форума в Давосе

Участникам форума придется обсуждать глобальные экономические и политические вопросы в условиях заявлений президента США Дональда Трампа по установлению американского контроля над Гренландией.

Несмотря на то, что этот арктический остров является частью Дании – страны-члена НАТО, Копенгаген четко заявил о нежелании уступать его Соединенным Штатам.

Дополнительное напряжение добавляет объявленное Трампом решение о введении пошлин для ряда европейских государств, решительно отвергающих возможность передачи Гренландии под контроль США.

В то же время, европейские страны предупредили Вашингтон о возможных последствиях такой жесткой политики со стороны нынешней американской администрации.

Ожидается, что Дональд Трамп лично прибудет в Давос и выступит с речью на форуме.

Его выступление запланировано на среду, 21 января. Это станет первым визитом Трампа во Всемирный экономический форум с 2020 года, отмечает AFP.

Всего в нынешней встрече ВЭФ должны принять участие более 60 глав государств и правительств, а также сотни руководителей ведущих мировых компаний.

Среди приглашенных участников – канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz), чье выступление запланировано на 22 января.

