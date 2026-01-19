Цього тижня спеціальний посланець президента РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв відвідає швейцарський Давос, де планує зустрічі з членами американської делегації на полях Всесвітнього економічного форуму.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, обізнані з підготовкою візиту.

Візит Дмитрієва до Давосу для переговорів зі США: що відомо

За даними джерел агентства, Кирило Дмитрієв прибуде до Давоса для зустрічей із представниками американської делегації в межах Всесвітнього економічного форуму.

Зараз дивляться

До слова, головний перемовник України Рустем Умєров заявляв, що переговори з офіційними особами США щодо шляхів завершення війни з Росією продовжаться саме під час Всесвітнього економічного форуму.

Очікується, що президент США Дональд Трамп особисто відвідає цьогорічний форум разом із великою американською делегацією. Торік він звертався до учасників форуму дистанційно.

У Кремлі також заявили, що готуються прийняти в Москві спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа та його зятя й радника Джареда Кушнера для переговорів щодо України, однак конкретні дати таких зустрічей поки не визначені.

Відомо, що у грудні Дмитрієв уже відвідував США, де протягом двох днів вів переговори з Віткоффом і Кушнером, після чого доповідав Путіну.

Пізніше Віткофф і Кушнер проводили окремі зустрічі з українською та європейською сторонами. За словами Віткоффа, ці переговори були “продуктивними та конструктивними”.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 січня, у швейцарському Давосі розпочався Всесвітній економічний форум, який цьогоріч проходить під гаслом A Spirit of Dialogue.

Захід відбувається на тлі загострення міжнародної політичної напруженості, зокрема через вимоги Дональда Трампа щодо Гренландії та його рішення про запровадження мит для низки європейських країн.

Очікується, що Трамп уперше з 2020 року особисто виступить у Давосі 21 січня. У форумі беруть участь понад 60 глав держав і урядів, а також керівники найбільших компаній світу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.