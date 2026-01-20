В Германии существенно нарушаются права подозреваемого в подрыве Северных потоков Сергея Кузнецова.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на слова жены Сергея Кузнецова, которая недавно посетила его в немецком СИЗО.

Омбудсмен о нарушении прав Кузнецова в Германии

Как рассказала омбудсмену жена Кузнецова, права Сергея как человека существенно нарушаются.

В частности, с ноября он не совершил ни одного телефонного звонка, хотя суд официально разрешил ему телефонные контакты. Лубинец рассказал, что администрация учреждения до сих пор “технически” не организовала такую возможность.

По словам омбудсмена, зимнюю обувь, которая была передана и хранится на складе, Сергею не выдают. Вопрос питания, несмотря на все предыдущие обращения, до сих пор окончательно не решен с учетом его потребностей, заявил Лубинец.

– Отдельно хочу обратить внимание: по имеющейся информации, Сергея содержат в секции для “особо опасных”, в режиме фактической изоляции – 23 часа в сутки в одиночной камере. Жена может видеть его только один раз в месяц, возможности общения и доступа к нормальным условиям существенно ограничены. В других секциях учреждения, по ее словам, подобного уровня изоляции и давления нет, – сказал омбудсмен.

По его мнению, такой режим содержания может иметь признаки бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и потенциально быть расцененным как форма пытки.

Он считает, что это недопустимо в соответствии с международными стандартами в области прав человека.

Омбудсмен об обращении в органы Германии

Поэтому украинский омбудсмен официально обратился в компетентные органы Федеративной Республики Германия.

Как уточнил Лубинец, сейчас он готовит официальные письма с подробным перечнем зафиксированных нарушений в органы юстиции, пенитенциарной системы и правозащитные институты Германии с требованием незамедлительно исправить ситуацию.

– Я буду настаивать на предоставлении мне возможности провести мониторинговый визит лично к месту содержания Сергея Кузнецова. Я хочу лично проверить условия содержания нашего гражданина, пообщаться с ним конфиденциально и оценить, насколько соблюдаются его права, – утверждает он.

Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Лубинец требует предоставить ему и его делегации беспрепятственный доступ к Сергею Кузнецову, а также обеспечить приведение условий его содержания в соответствие со стандартами Совета Европы, Европейской конвенции по правам человека и Конвенции ООН против пыток.

Омбудсмен подчеркнул, что остается на связи с семьей и адвокатами Сергея Кузнецова. Лубинец уверяет, что Украина не оставит его наедине с этой ситуацией.

9 ноября омбудсмен сообщал, что украинец Сергей Кузнецов, которого тогда содержали под стражей в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов Северный поток, продолжал голодать. Лубинец оценивал состояние его здоровья как критическое.

