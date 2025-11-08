Украинец Сергей Кузнецов, который содержится под стражей в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов Северный поток, продолжает голодать, его состояние здоровья критическое.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Состояние здоровья Сергея Кузнецова критическое

Лубинец рассказал, что встретился с женой задержанного Галиной Кузнецовой.

Ее мужа, Сергея Кузнецова, содержат под стражей в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов Северный поток.

— Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и находится в критическом состоянии здоровья. Именно поэтому эта ситуация требует немедленных действий, и я взял ее под личный контроль, — отметил омбудсмен.

Он рассказал о ряде шагов, предпринятых для защиты украинца. В частности, были направлены официальные письма в МИД Украины, Министерство юстиции Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, омбудсмену Италии и региона Лацио Марино Фарделли, а также итальянскому Национальному гаранту прав лиц, лишенных личной свободы.

— В Италии работает мой советник Александр Городецкий, которого украинская община в этой стране знает как правозащитника. Он принял участие в митинге, где требовал срочно создать надлежащие условия содержания для гражданина Украины, а также, учитывая его состояние здоровья, срочно предоставить лекарства и еду. Кроме этого, Городецкий лично передал письмо от меня в Министерство юстиции Италии, — сообщил омбудсмен.

Лубинец подчеркнул необходимость сделать все возможное для защиты прав Кузнецова. Он назвал его содержание в колонии строгого режима и ненадлежащих условиях недопустимым и противоречащим Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Что известно о деле Сергея Кузнецова

Ранее омбудсмен говорил, что взял под личный контроль ситуацию с гражданином Украины Сергеем Кузнецовым.

Адвокат украинца Никола Канестрини сообщил, что Кузнецов “с 31 октября отказывается от еды, требуя соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равное по сравнению с другими заключенными отношение в вопросах свиданий с семьей и доступа к информации”.

В конце октября итальянский суд во второй раз одобрил экстрадицию Кузнецова в Германию, где его подозревают в причастности к подрыву в сентябре 2022 года газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2.

Защита снова планирует подать апелляцию в Кассационный суд, указывая на процессуальные нарушения при рассмотрении дела.

Украинец был арестован в августе в итальянском городе Римини через несколько дней после того, как немецкая федеральная прокуратура выдала европейский ордер на его арест.

Кузнецов стал первым задержанным по делу о подрыве Северных потоков. В Германии ему предъявлено несколько обвинений, в частности по статье о теракте. Вину в суде он не признал.

Подрыв Северных потоков

В результате взрывов осенью 2022 года оба газопровода получили серьезные повреждения — были разрушены три нитки из четырех.

Газопровод предназначался для поставки российского газа в Западную Европу. Магистраль не подлежит восстановлению.

Расследования, проведенные в Швеции, Дании и Германии, подтвердили, что газопроводы были взорваны, но виновные пока не установлены.

Россия не участвует в расследовании. Москва возлагает ответственность за взрывы на США и их союзников, которые, в свою очередь, отрицают любую причастность.

Ряд западных СМИ писал, что взрывы могли организовать лица, связанные с украинскими спецслужбами. Киев отрицает свое участие в диверсиях.

