У Німеччині суттєво порушуються права підозрюваного у підриві Північних потоків Сергій Кузнєцова.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на слова дружини Сергія Кузнєцова, яка нещодавно відвідала його в німецькому СІЗО.

Омбудсмен про порушення прав Кузнєцова у Німеччині

Як розповіла омбудсмену дружина Кузнєцова, права Сергія як людини суттєво порушуються.

Зараз дивляться

Зокрема, з листопада він не здійснив жодного телефонного дзвінка, хоча суд офіційно дозволив йому телефонні контакти. Лубінець розповів, що адміністрація установи досі “технічно” не організувала таку можливість.

За словами омбудсмена, зимове взуття, яке було передано й зберігається на складі, Сергію не видають. Питання харчування, попри всі попередні звернення, досі остаточно не вирішене з урахуванням його потреб, заявив Лубінець.

– Окремо хочу звернути увагу: за наявною інформацією, Сергія утримують у секції для “особливо небезпечних”, у режимі фактичної ізоляції – 23 години на добу в одиничній камері. Дружина може бачити його лише один раз на місяць, можливості спілкування та доступу до нормальних умов суттєво обмежені. В інших секціях установи, за її словами, подібного рівня ізоляції та тиску немає, – сказав омбудсмен.

На його думку, такий режим утримання може мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і потенційно бути розціненим як форма катування.

Він вважає, що це неприпустимо, згідно з міжнародними стандартами у сфері прав людини.

Омбудсмен про звернення до органів Німеччини

Тому український омбудсмен офіційно звернувся до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина.

Як уточнив Лубінець, зараз він готує офіційні листи з детальним переліком зафіксованих порушень до органів юстиції, пенітенціарної системи та правозахисних інституцій Німеччини з вимогою невідкладно виправити ситуацію.

– Я наполягатиму на наданні мені можливості провести моніторинговий візит особисто до місця утримання Сергія Кузнєцова. Я хочу особисто перевірити умови тримання нашого громадянина, поспілкуватися з ним конфіденційно й оцінити, наскільки дотримуються його права, – стверджує він.

Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Лубінець вимагає надати йому та його делегації безперешкодний доступ до Сергія Кузнєцова, а також забезпечити приведення умов його утримання у відповідність до стандартів Ради Європи, Європейської конвенції з прав людини та Конвенції ООН проти катувань.

Омбудсмен наголосив, що залишається на зв’язку з родиною та адвокатами Сергія Кузнєцова. Лубінець запевняє, що Україна не залишить його наодинці з цією ситуацією.

9 листопада омбудсмен повідомляв, що українець Сергій Кузнєцов, якого тоді утримували під вартою в Італії за підозрою у причетності до підриву газопроводів Північний потік, продовжував голодувати. Лубінець оцінював стан його здоров’я як критичний.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.