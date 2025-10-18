Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал самообороной подрывы российских газопроводов Северный поток в ответ на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Об этом Радослав Сикорский написал в посте на своей странице в социальной сети X.

Сикорский о заявлении Сийярто о подрыве Северных потоков

Сначала министр иностранных дел Венгрии ответил на сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что суд в Варшаве отказал в экстрадиции в Германию и освободил украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве российских газопроводов.

В сообщении польский премьер поддержал решение суда, который, по его мнению, поступил правильно.

— Скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать. Этим они заранее дали разрешение на террористические атаки в Европе, — утверждает Сийярто.

Венгерский политик заявил, что гражданин Украины якобы является “террористом”, а Польша его “не только освободила, но и чествует”. По его мнению, это якобы свидетельствует о том, до чего “дошло европейское верховенство права”.

Однако министр иностранных дел Польши отрицает слова Петера Сийярто.

Как заявил Радослав Сикорский, когда иностранный агрессор бомбит твою страну, то ты имеешь право нанести ответный удар, саботируя способность нападавшего финансировать войну.

По мнению главы МИД Польши, такой порядок действий называется самообороной.

