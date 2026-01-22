Финляндия после вступления в НАТО готова усиливать безопасность Арктики — Стубб
- Финляндия после вступления в НАТО может усилить безопасность Арктики.
- Страна имеет около миллиона человек, обученных действовать в арктических условиях.
- Безопасность Арктического региона рассматривается как важный элемент коллективной обороны НАТО.
Финляндия после присоединения к НАТО способна существенно усилить безопасность Арктического региона.
Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб во время Украинского завтрака в Давосе.
Стубб о роли Финляндии в безопасности Арктики
Президент Финляндии подчеркнул, что после вступления в НАТО его страна получила возможность играть важную роль в обеспечении стабильности в Арктике.
По словам Стубба, Финляндия имеет около 1 млн граждан, подготовленных к действиям в арктических условиях, что является существенным преимуществом для Североатлантического блока.
Он подчеркнул, что вопрос безопасности Арктического региона приобретает все большее значение на фоне глобальных вызовов и роста напряженности.
Заявление прозвучало на Украинском завтраке, организованном Фондом Виктора Пинчука, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он подчеркнул необходимость переговоров о будущем арктической территории и заверил, что США стремятся достичь договоренностей дипломатическим путем.
В то же время Трамп заявил, что Соединенные Штаты, по его мнению, способны обеспечить безопасность Гренландии и способствовать ее развитию, не прибегая к силовым сценариям.