Финляндия после присоединения к НАТО способна существенно усилить безопасность Арктического региона.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб во время Украинского завтрака в Давосе.

Стубб о роли Финляндии в безопасности Арктики

Президент Финляндии подчеркнул, что после вступления в НАТО его страна получила возможность играть важную роль в обеспечении стабильности в Арктике.

По словам Стубба, Финляндия имеет около 1 млн граждан, подготовленных к действиям в арктических условиях, что является существенным преимуществом для Североатлантического блока.

Он подчеркнул, что вопрос безопасности Арктического региона приобретает все большее значение на фоне глобальных вызовов и роста напряженности.

Заявление прозвучало на Украинском завтраке, организованном Фондом Виктора Пинчука, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он подчеркнул необходимость переговоров о будущем арктической территории и заверил, что США стремятся достичь договоренностей дипломатическим путем.

В то же время Трамп заявил, что Соединенные Штаты, по его мнению, способны обеспечить безопасность Гренландии и способствовать ее развитию, не прибегая к силовым сценариям.

