Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сформировал основу для предстоящего соглашения по Гренландии.

Глава Штатов написал в своей социальной сети Truth Social, что благодаря договоренностям с Рютте он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

Президент США не привел деталей соглашения, но отметил, что оно будет “прекрасным” для США и НАТО.

— На основе очень продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всего Арктического региона. Это решение, если оно будет реализовано, будет превосходным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО, – написал Трамп.

Он отметил, что продолжаются обсуждения вокруг “Золотого купола” – системы противоракетной обороны США, которая должна покрыть также Гренландию.

Как сообщил Трамп, за переговоры о соглашении будут отвечать вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Напомним, в среду, 21 января, в Давосе Трамп во время выступления пообещал не использовать военную силу для захвата Гренландии, однако повторил свое желание контролировать остров.

Также следует отметить, что 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, не согласных с его претензиями на Гренландию.

