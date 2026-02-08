Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что президенты Украины и России должны встретиться лично, чтобы согласовать самые сложные вопросы, которые остались в рамках мирных переговоров.

По его словам, только президент США Дональд Трамп имеет достаточное влияние, чтобы обеспечить заключение мирного соглашения.

Об этом глава МЗС Украины сообщил в интервью Reuters.

Сибига заявил, что только Трамп может остановить войну

По его словам, Украина стремится ускорить усилия по завершению войны, которая длится уже четвертый год, и воспользоваться импульсом в переговорах при посредничестве США до того, как начнут действовать другие факторы.

Речь идет, в частности, о предвыборной кампании промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре.

— Только Трамп может остановить войну, — сказал Сибига агентству Reuters.

Министр отметил, что из 20-пунктного мирного плана, который лежит в основе недавних трехсторонних переговоров, остались несогласованными лишь несколько пунктов.

— Самые чувствительные и сложные — те, которые должны решаться на уровне лидеров, — отметил Сибига.

По ключевым вопросам, в частности по территориям, позиции сторон остаются далекими друг от друга.

Россия требует, чтобы Украина передала ей оставшиеся 20% восточной части Донецкой области, которую она не смогла оккупировать в течение лет изнурительной позиционной войны.

Киев последовательно не соглашается на это требование. Украина также требует контроля над Запорожской атомной электростанцией — крупнейшей в Европе, которая находится на оккупированной Россией территории.

Во время второго раунда трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби на этой неделе признаков прорыва не было, хотя в четверг состоялся обмен 314 военнопленными — первый такой обмен с октября.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам в субботу, что США предложили провести новый раунд переговоров в Майами через неделю, и Киев на это согласился.

— Моя оценка — у нас есть импульс, это правда. Нам нужна консолидация или мобилизация этих мирных усилий, и мы готовы ускоряться, — отметил глава МИД.

Спустя почти четыре года после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия оккупирует почти пятую часть территории Украины — включая Крымский полуостров и части востока Украины, захваченные еще до войны.

РФ также нанесла масштабные разрушения электро- и теплосетям в результате прицельных бомбардировок. На поле боя, по оценкам аналитиков, с начала 2023 года Россия захватила лишь около 1,3% украинской территории.

Зеленский в субботу, 7 февраля, заявил, что Вашингтон надеется завершить войну до лета. По его словам, Украина предложила поэтапный план, однако подробностей он не привел.

Источники сообщили Reuters, что украинские и американские чиновники обсуждали график, который предусматривает подготовку проекта соглашения с Россией до марта и проведение в Украине референдума по нему одновременно с выборами в мае.

Гарантии безопасности от Запада

Украина сосредоточена на получении гарантий безопасности от Запада, чтобы сдержать возможную будущую российскую агрессию после вступления в силу режима прекращения огня.

По словам Сибиги, США подтвердили Украине свою готовность ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе США.

— Лично я на этом этапе не верю в какую-либо инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев…Они должны быть рядом – и они уже в этом процессе. Это огромное достижение, – сказал он.

Министр иностранных дел заявил, что некоторые другие страны, кроме Великобритании и Франции, которые уже публично взяли на себя обязательства, подтвердили готовность направить войска в Украину в качестве сил сдерживания, но он отказался назвать их.

Сибига также заявил, что кроме “контингента на земле” должен быть механизм, подобный пятой статье НАТО, которая классифицирует нападение на одно государство как нападение на всех.

По его словам, предложенное членство Украины в Европейском Союзе также обеспечит дополнительный элемент безопасности.

В субботу, 7 февраля, Зеленский выразил обеспокоенность по поводу двусторонних переговоров между Россией и США, которые, по его словам, включают предложение Москвы об инвестициях в размере $12 трлн.

Сибига заявил, что некоторые из этих обсуждений могут повлиять на суверенитет или безопасность Украины, и Киев не будет поддерживать никаких таких соглашений, заключенных без этого.

Он также сказал, что решение любой страны в ходе мирного урегулирования признать суверенитет России над Крымом или Донбассом будет “юридически недействительным”.

— Мы никогда этого не признаем. И это будет нарушением международного права. Это не об Украине – это вопрос принципа, – подытожил Сибига.

