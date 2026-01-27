Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина подпишет 20-пунктное мирное соглашение об урегулировании российско-украинской войны с Соединенными Штатами, а США отдельно подпишут документ с Россией.

Об этом Сибига рассказал в интервью Европейской правде.

Соглашение из 20 пунктов – двусторонний документ

Глава МИД подчеркнул, что соглашение из 20 пунктов, которое сейчас является основой мирного процесса, является двусторонним документом.

— Если говорить исключительно об этой 20-пунктовой рамке, то это пока двусторонний документ, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией – должны подписать США. На данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс, – сказал министр.

Стоит отметить, что один из пунктов мирного плана предусматривает вступление Украины в Европейский Союз. Комментируя этот вопрос, Сибига отметил:

— Даже если подписи ЕС под документом нет – в нем не может быть никаких пунктов, которые не согласованы с европейскими союзниками.

Хотя в ходе обсуждений звучало предложение о возможном вступлении в 2027 году, министр подчеркнул, что вопрос даты является непростым.

— ЕС имеет свои процедуры, и мы являемся заложником консенсусного подхода в некоторых моментах, — отметил он, призывая не создавать чрезмерных ожиданий относительно даты вступления.

Европейская сторона и гарантии безопасности

Что касается роли европейских партнеров в согласовании “мирных документов”, то, по словам Сибиги, европейская сторона “присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности”.

— Кстати, важно, что впервые речь идет именно о термине “гарантии безопасности”, а не “заверения” или что-то подобное, — добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны иметь юридически обязательный характер.

— Поэтому важно, что есть согласие о необходимости ратификации гарантий – в частности, их ратификации в Конгрессе США, – отметил Сибига.

Кроме того, министр отметил качественное изменение в переговорах с Россией, отметив, что российская сторона больше не произносит псевдоисторические лекции.

