Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що президенти України та Росії мають зустрітися особисто, аби узгодити найскладніші питання, які залишилися в межах мирних переговорів.

За його словами, тільки президент США Дональд Трамп має достатній вплив, щоб забезпечити укладення мирної угоди.

Про це глава МЗС України повідомив в інтерв’ю Reuters.

Сибіга заявив, що тільки Трамп може зупинити війну

За його словами, Україна прагне прискорити зусилля щодо завершення війни, яка триває вже четвертий рік, і скористатися імпульсом у переговорах за посередництва США до того, як почнуть діяти інші чинники.

Йдеться зокрема про передвиборчу кампанію проміжних виборів до Конгресу США в листопаді.

– Лише Трамп може зупинити війну, – сказав Сибіга агентству Reuters.

Міністр зазначив, що з 20-пунктного мирного плану, який є в основі нещодавніх тристоронніх переговорів, залишилися неузгодженими лише декілька пунктів.

– Найчутливіші й найскладніші – ті, які мають вирішуватися на рівні лідерів, – зауважив Сибіга.

У ключових питаннях, зокрема щодо територій, позиції сторін залишаються далекими одна від одної.

Росія вимагає, щоб Україна передала їй решту 20% східної частини Донецької області, яку вона не змогла окупувати протягом років виснажливої позиційної війни.

Київ послідовно не погоджується на цю вимогу. Україна також вимагає контролю над Запорізькою атомною електростанцією – найбільшою в Європі, яка перебуває на окупованій Росією території.

Під час другого раунду тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі цього тижня ознак прориву не було, хоча в четвер відбувся обмін 314 військовополоненими – перший такий обмін із жовтня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив журналістам у суботу, що США запропонували провести новий раунд переговорів у Маямі за тиждень, і Київ на це погодився.

– Моя оцінка – у нас є імпульс, це правда. Нам потрібна консолідація або мобілізація цих мирних зусиль, і ми готові прискорюватися, – зазначив глава МЗС.

Майже через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія окуповує майже п’яту частину території України – включно з Кримським півостровом і частинами сходу України, захопленими ще до війни.

РФ також завдала масштабних руйнувань електро- і тепломережам унаслідок прицільних бомбардувань. На полі бою, за оцінками аналітиків, із початку 2023 року Росія захопила лише близько 1,3% української території.

Зеленський у суботу, 7 лютого, заявив, що Вашингтон сподівається завершити війну до літа. За його словами, Україна запропонувала поетапний план, однак деталей він не навів.

Джерела повідомили Reuters, що українські та американські посадовці обговорювали графік, який передбачає підготовку проєкту угоди з Росією до березня та проведення в Україні референдуму щодо неї одночасно з виборами в травні.

Гарантії безпеки від Заходу

Україна зосереджена на отриманні гарантій безпеки від Заходу, щоб стримати можливу майбутню російську агресію після набуття чинності режиму припинення вогню.

За словами Сибіги, США підтвердили Україні свою готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі США.

– Особисто я на цьому етапі не вірю в будь-яку інфраструктуру чи архітектуру безпеки без американців… Ми повинні мати їх поруч – і вони вже в цьому процесі. Це величезне досягнення, – сказав він.

Міністр закордонних справ заявив, що деякі інші країни, окрім Великої Британії та Франції, які вже публічно взяли на себе зобов’язання, підтвердили готовність направити війська до України як сили стримування, але він відмовився назвати їх.

Сибіга також заявив, що окрім “контингенту на землі” має бути механізм, подібний до п’ятої статті НАТО, яка класифікує напад на одну державу-члена як напад на всіх.

За його словами, запропоноване членство України в Європейському Союзі також забезпечить додатковий елемент безпеки.

У суботу, 7 лютого, Зеленський висловив стурбованість щодо двосторонніх переговорів між Росією та США, які, за його словами, включають пропозицію Москви щодо інвестицій у розмірі $12 трлн.

Сибіга заявив, що деякі з цих обговорень можуть вплинути на суверенітет чи безпеку України, і Київ не підтримуватиме жодних таких угод, укладених без цього.

Він також сказав, що рішення будь-якої країни в ході мирного врегулювання визнати суверенітет Росії над Кримом чи Донбасом буде “юридично недійсним”.

– Ми ніколи цього не визнаємо. І це буде порушенням міжнародного права. Це не про Україну – це питання принципу, – підсумував Сибіга.

