В Португалии во втором туре президентских выборов победил умеренный социалист Антониу Жозе Сегуро, опередив ультраправого Андре Вентуру, чья партия Чега все же смогла получить рекордную долю голосов.

Об этом говорится в сообщении издания The Guardian.

Выборы президента Португалии

Отмечается, что на президентских выборах в Португалии 8 февраля, несмотря на недели сбоев, вызванных смертоносным штормом Леонардо, Сегуро получил 66,8% голосов поддержки, а Вентура – 33,2%.

Выборы преемника Марсело Ребело де Соузы сопровождались давлением партий, чтобы помешать триумфу Чеги, утверждают журналисты. Для поражения Вентуры даже некоторые влиятельные правые политики сплотились вокруг левоцентриста Сегуро.

Лидер Чеги Андре Вентура заявил в воскресенье, что якобы вся политическая система сплотилась против него.

По данным издания, несмотря на преимущественно церемониальную роль, президент Португалии все же обладает ключевым инструментом влияния, в частности, правом роспуска парламента.

Сегуро во время кампании сделал ставку на умеренность, пообещав конструктивное сотрудничество с правоцентристским правительством меньшинства во главе с премьер-министром Луишем Монтенегро.

Второй тур выборов в Португалии прошел на фоне чрезвычайного положения, введенного из-за двух мощных штормов. Несмотря на заверения избиркома о проведении голосования, шторм Леонардо все же вынудил около 20 наиболее пострадавших округов перенести выборы на неделю.

Как отмечается в издании, перенос выборов касается лишь 37 тыс. зарегистрированных избирателей (около 0,3% граждан), что вряд ли изменит общие результаты голосования.

