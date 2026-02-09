У Португалії у другому турі президентських виборів переміг поміркований соціаліст Антоніу Жозе Сегуро, випередивши ультраправого Андре Вентуру, чия партія Чега все ж змогла отримати рекордну частку голосів.

Про це йдеться у повідомленні видання The Guardian.

Вибори президента Португалії

Зазначається, що на президентських виборах у Португалії 8 лютого, попри тижні зривів, спричинених смертоносним штормом Леонардо, Сегуро отримав 66,8% голосів підтримки, а Вентура – 33,2%.

Вибори наступника Марсело Ребело де Соузи супроводжувалися тиском партій, щоб завадити тріумфу Чеги, стверджують журналісти. Для поразки Вентури навіть деякі впливові праві політики згуртувалися навколо лівоцентриста Сегуро.

Лідер Чеги Андре Вентура заявив у неділю, що нібито вся політична система згуртувалася проти нього.

За даними видання, ропри переважно церемоніальну роль, президент Португалії все-таки володіє ключовим інструментом впливу, зокрема, правом розпуску парламенту.

Сегуро під час кампанії зробив ставку на поміркованість, пообіцявши конструктивну співпрацю з правоцентристським урядом меншості на чолі з прем’єр-міністром Луїшем Монтенегро.

Другий тур виборів у Португалії пройшов на тлі надзвичайного стану, запровадженого через два потужні шторми. Попри запевнення виборчкому про проведення голосування, шторм Леонардо все-таки змусив близько 20 найбільш постраждалих округів перенести вибори на тиждень.

Як зазначають у виданні, перенесення виборів стосується лише 37 тис. зареєстрованих виборців (близько 0,3% громадян), що навряд чи змінить загальні результати голосування.

