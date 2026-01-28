Министерство иностранных дел Украины пригласило к себе посла Венгрии Антала Гейзера и выразило ему официальный протест из-за заявлений руководства Венгрии о якобы вмешательстве Украины в парламентские выборы в этой стране.

Об этом сообщили в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД Украины вызвал посла Венгрии

Этот шаг стал ответом на действия Будапешта. 27 января МИД Венгрии вызвал украинского посла, обвинив Киев в попытках повлиять на результаты парламентских выборов в пользу оппозиционной партии Тиса.

Во время встречи украинская сторона подчеркнула венгерскому дипломату, что категорически не принимает вовлечения Украины во внутриполитические процессы Венгрии, поскольку это вредит развитию двусторонних отношений.

Также Киев призвал Будапешт прекратить агрессивную антиукраинскую риторику, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения отношений между двумя соседними государствами.

Отдельно в МИД подчеркнули, что Украина и дальше открыта к конструктивному диалогу и развитию сотрудничества с Венгрией.

В то же время, украинская сторона вновь обратила внимание на необходимость разблокирования переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Что этому предшествовало

Перед этим, 26 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы атаках со стороны Украины с целью вмешательства в избирательный процесс и поручил вызвать украинского посла в МИД в Будапеште.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что “каждый Виктор, пытающийся продать европейские интересы, заслуживает затыльника”, не уточнив, кого именно имеет в виду.

В ответ на это заявление Виктор Орбан сказал, что “каждый получит то, чего заслуживает”.

