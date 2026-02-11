В Канаде произошла массовая стрельба в школе: известно о 10 погибших
В общине Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия произошла массовая стрельба, в результате которой погибли 10 человек, включая подозреваемого, еще по меньшей мере 25 человек получили ранения.
Об этом сообщает CBC со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию (RCMP).
Стрельба в Тамблер-Ридж: что известно
По данным полиции, шесть человек были найдены мертвыми в средней школе Тамблер-Ридж. Еще один человек скончался по дороге в больницу.
Кроме того, два человека были обнаружены мертвыми в доме, который, по предварительным данным, связан с инцидентом в школе.
Единственный подозреваемый был найден мертвым в помещении школы. По информации правоохранителей, он умер от самонанесенной травмы.
По меньшей мере 25 человек получили ранения. Информация об их состоянии уточняется.
Ученик 12 класса рассказал, что он вместе с одноклассниками более двух часов находился за забаррикадированными дверями.
По его словам, ситуация казалась нереальной, “как сцена из телевизора”.
Правоохранители заявили, что, вероятно, установили личность стрелка.
В то же время мотив преступления пока остается неизвестным.
Полиция подчеркнула, что приложит все усилия для его выяснения.