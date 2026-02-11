В Канаде произошла массовая стрельба в школе: известно о 10 погибших

В общине Тамблер-Ридж в провинции Британская Колумбия произошла массовая стрельба, в результате которой погибли 10 человек, включая подозреваемого, еще по меньшей мере 25 человек получили ранения.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию (RCMP).

Стрельба в Тамблер-Ридж: что известно

По данным полиции, шесть человек были найдены мертвыми в средней школе Тамблер-Ридж. Еще один человек скончался по дороге в больницу.

Кроме того, два человека были обнаружены мертвыми в доме, который, по предварительным данным, связан с инцидентом в школе.

Единственный подозреваемый был найден мертвым в помещении школы. По информации правоохранителей, он умер от самонанесенной травмы.

По меньшей мере 25 человек получили ранения. Информация об их состоянии уточняется.

Ученик 12 класса рассказал, что он вместе с одноклассниками более двух часов находился за забаррикадированными дверями.

По его словам, ситуация казалась нереальной, “как сцена из телевизора”.

Правоохранители заявили, что, вероятно, установили личность стрелка.

В то же время мотив преступления пока остается неизвестным.

Полиция подчеркнула, что приложит все усилия для его выяснения.

