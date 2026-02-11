В Канаді сталася масова стрілянина у школі: відомо про 10 загиблих
- У Тамблер-Рідж загинули 10 людей, включаючи підозрюваного.
- Шестеро жертв знайдені мертвими у школі.
- Щонайменше 25 осіб отримали поранення.
У громаді Тамблер-Рідж у провінції Британська Колумбія сталася масова стрілянина, унаслідок якої загинули 10 людей, включаючи підозрюваного, ще щонайменше 25 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє CBC з посиланням на Королівську канадську кінну поліцію (RCMP).
Стрілянина в Тамблер-Рідж: що відомо
За даними поліції, шістьох людей знайшли мертвими в середній школі Тамблер-Рідж. Ще одна людина померла дорогою до лікарні.
Крім того, двох людей виявили мертвими у будинку, який, за попередніми даними, пов’язаний із інцидентом у школі.
Єдиного підозрюваного знайшли мертвим у приміщенні школи. За інформацією правоохоронців, він помер від самозавданої травми.
Щонайменше 25 людей отримали поранення. Інформація про їхній стан уточнюється.
Учень 12 класу розповів, що він разом з однокласниками понад дві години перебував за забарикадованими дверима.
За його словами, ситуація здавалася нереальною, “наче сцена з телевізора”.
Правоохоронці заявили, що, ймовірно, встановили особу стрільця.
Водночас мотив злочину поки що залишається невідомим.
Поліція наголосила, що докладе всіх зусиль для його з’ясування.