В Канаді сталася масова стрілянина у школі: відомо про 10 загиблих

У громаді Тамблер-Рідж у провінції Британська Колумбія сталася масова стрілянина, унаслідок якої загинули 10 людей, включаючи підозрюваного, ще щонайменше 25 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє CBC з посиланням на Королівську канадську кінну поліцію (RCMP).

Стрілянина в Тамблер-Рідж: що відомо

За даними поліції, шістьох людей знайшли мертвими в середній школі Тамблер-Рідж. Ще одна людина померла дорогою до лікарні.

Крім того, двох людей виявили мертвими у будинку, який, за попередніми даними, пов’язаний із інцидентом у школі.

Єдиного підозрюваного знайшли мертвим у приміщенні школи. За інформацією правоохоронців, він помер від самозавданої травми.

Щонайменше 25 людей отримали поранення. Інформація про їхній стан уточнюється.

Учень 12 класу розповів, що він разом з однокласниками понад дві години перебував за забарикадованими дверима.

За його словами, ситуація здавалася нереальною, “наче сцена з телевізора”.

Правоохоронці заявили, що, ймовірно, встановили особу стрільця.

Водночас мотив злочину поки що залишається невідомим.

Поліція наголосила, що докладе всіх зусиль для його з’ясування.

