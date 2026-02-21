В российском Саранске горит завод ПАО Электровыпрямитель, который находится под санкциями многих стран за участие в гособоронзаказах РФ.

Пожар на заводе ПАО Электровыпрямитель в Саранске

О пожаре на заводе днем 21 февраля сообщили жители Саранска (Мордовия). Причины на данный момент неизвестны.

Согласно анализу ASTRA кадров от очевидцев, горит территория предприятия ПАО Электровыпрямитель.

В МЧС РФ подтвердили местным СМИ факт пожара на заводе, при этом причин возгорания не назвали.

ПАО Электровыпрямитель — крупнейшая российская электротехническая компания по разработке и производству силовых полупроводниковых приборов и оборудования для нужд многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта. В частности на заводе изготовляются выпрямители, инверторы, источники питания, преобразователи и другое специализированное электротехническое оборудование.

Продукция предприятия используется в промышленности и военно-промышленном комплексе РФ.

Предприятие числится в списках санкций США и Австралии.

К слову, ранее также сообщалось о пожаре на заводе по производству Искандеров в РФ.

Фото: МЧС России

