У російському Саранську горить завод Електровипрямитель-ЗСП, який перебуває під санкціями багатьох країн за участь у держоборонзамовленнях РФ.

Пожежа на заводі Електровипрямитель-ЗСП у Саранську

Про пожежу на заводі вдень 21 лютого повідомили мешканці Саранська (Мордовія). Причини наразі невідомі.

Згідно з аналізом ASTRA кадрів від очевидців, горить територія підприємства Електровипрямитель-ЗСП.

У МНС РФ місцевим ЗМІ підтвердили факт пожежі на заводі, водночас причини займання не назвали.

Електровипрямитель-ЗСП – найбільша російська електротехнічна компанія з розробки та виробництва силових напівпровідникових приладів та обладнання для потреб багатьох галузей промисловості, енергетики та транспорту. Зокрема, на заводі виготовляються випрямлячі, інвертори, джерела живлення, перетворювачі та інше спеціалізоване електротехнічне обладнання.

Продукція підприємства використовується в промисловості та у військово-промисловому комплексі РФ.

Підприємство значиться у списках санкцій США і Австралії.

До речі, раніше також повідомлялося про пожежу на заводі із виробництва Іскандерів у РФ.

Фото: МНС Росії

