В Запорожской области Силы беспилотных систем уничтожили одну из самых мощных реактивных систем врага РСЗО Торнадо-С.

На Запорожье украинские дроны уничтожили РСЗО Торнадо-С

Как сообщил командующий СБС Роберт Мадьяр Бровди в Telegram, в субботу, 21 февраля, Птицы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем в координации с КЦ middle strike СБС произвели успешное поражение РЗСВ врага – Торнадо-С или Смерч.

Система была на боевой позиции на временно оккупированной территории Запорожской области.

Мадяр сообщил, что это самая мощная РСЗО в линейке российских реактивных систем залпового огня – Град (калибр 122 миллиметров), Ураган (220 миллиметров), Смерч (300 миллиметров).

Модернизированная система Смерч использует широкий спектр реактивных снарядов и способна наносить удары на расстоянии до 120 километров. Именно этими установками враг наносит значительные разрушения мирным населенным пунктам, в частности Харькову, Запорожью, Сумам, Херсону и Никополю.

К слову, ранее сообщалось, что в РФ горит завод по производству Искандеров, сообщалось о закрытии аэропорта в Ижевске из-за БПЛА.

