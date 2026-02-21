На Запорожье украинские дроны уничтожили одну из самых мощных РСЗО Торнадо-С
- На Запорожье Силы беспилотных систем уничтожили РСЗО Торнадо-С.
- Система была на боевой позиции на временно оккупированной территории Запорожской области.
- Известно, что это одна из самых мощных реактивных систем РФ, которой враг атакует мирные города - Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон и Никополь.
В Запорожской области Силы беспилотных систем уничтожили одну из самых мощных реактивных систем врага РСЗО Торнадо-С.
На Запорожье украинские дроны уничтожили РСЗО Торнадо-С
Как сообщил командующий СБС Роберт Мадьяр Бровди в Telegram, в субботу, 21 февраля, Птицы 1 отдельного центра Сил беспилотных систем в координации с КЦ middle strike СБС произвели успешное поражение РЗСВ врага – Торнадо-С или Смерч.
Система была на боевой позиции на временно оккупированной территории Запорожской области.
Мадяр сообщил, что это самая мощная РСЗО в линейке российских реактивных систем залпового огня – Град (калибр 122 миллиметров), Ураган (220 миллиметров), Смерч (300 миллиметров).
Модернизированная система Смерч использует широкий спектр реактивных снарядов и способна наносить удары на расстоянии до 120 километров. Именно этими установками враг наносит значительные разрушения мирным населенным пунктам, в частности Харькову, Запорожью, Сумам, Херсону и Никополю.
К слову, ранее сообщалось, что в РФ горит завод по производству Искандеров, сообщалось о закрытии аэропорта в Ижевске из-за БПЛА.