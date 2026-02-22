В Мексике ликвидировали одного из самых разыскиваемых наркоторговцев мира, босса наркокартеля Эль Менчо. В ряде штатов вспыхнули беспорядки, авиакомпании приостанавливают рейсы.

В Мексике ликвидировали наркоторговца Эль Менчо

Министерство обороны Мексики подтвердило, что Силы безопасности ликвидировали одного из самых разыскиваемых в мире наркоторговцев, босса мексиканского картеля, известного как Эль Менчо.

Известно, что 59-летний гангстер был лидером группировки, которая в последние годы стала самой известной преступной организацией Мексики: картель Новое поколение Халиско. За задержание наркобосса США предлагали вознаграждение в размере $15 млрд. Его обвиняли в контрабанде огромного количества кокаина, фентанила и метамфетамина через южную границу.

Убийство Эль Менчо повлекло за собой вспышку беспорядков в по меньшей мере восьми мексиканских штатах: Халиско, Гуанахуато, Наярит, Мичоакан, Колима, Герреро, Тамаулипас ​​и Сакатекас. Там горят автомобили, автобусы и грузовики.

В штате Халиско был введен режим чрезвычайного положения. В некоторых районах приостановлена ​​работа общественного транспорта, а местным жителям рекомендовано не покидать здание. Часть поджогов произошла в столице штата Гвадалахаре – городе, где всего через несколько месяцев должен пройти чемпионат мира по футболу.

Аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы. В социальных сетях распространяются видео с пассажирами, пытающимися найти укрытие в домах аэровокзалов.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау назвал ликвидацию Эль Менчо “большим событием для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира”.

На фоне беспорядков посольство США в Мексике рекомендовало американским гражданам, находящимся в штатах, где происходят беспорядки, найти укрытие и не покидать его.

Источник: The Guardian

