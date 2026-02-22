В Мексике ликвидировали одного из самых разыскиваемых наркоторговцев мира, босса наркокартеля Эль Менчо. В ряде штатов вспыхнули беспорядки, авиакомпании приостанавливают рейсы.

В Мексике ликвидировали наркоторговца Эль Менчо

Министерство обороны Мексики подтвердило, что Силы безопасности ликвидировали одного из самых разыскиваемых в мире наркоторговцев, босса мексиканского картеля, известного как Эль Менчо.

Известно, что 59-летний гангстер был лидером группировки, которая в последние годы стала самой известной преступной организацией Мексики: картель Новое поколение Халиско. За задержание наркобосса США предлагали вознаграждение в размере $15 млрд. Его обвиняли в контрабанде огромного количества кокаина, фентанила и метамфетамина через южную границу.

Убийство Эль Менчо повлекло за собой вспышку беспорядков в по меньшей мере восьми мексиканских штатах: Халиско, Гуанахуато, Наярит, Мичоакан, Колима, Герреро, Тамаулипас ​​и Сакатекас. Там горят автомобили, автобусы и грузовики.

Continúan los enfrentamientos en Tapalpa, Jalisco. Operativos de las fuerzas federales realizan varios despliegues en diferentes puntos de ese municipio serrano. https://t.co/g9MaS2Oqum Cortesía pic.twitter.com/uYWUXiD40V — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) February 22, 2026

В штате Халиско был введен режим чрезвычайного положения. В некоторых районах приостановлена ​​работа общественного транспорта, а местным жителям рекомендовано не покидать здание. Часть поджогов произошла в столице штата Гвадалахаре – городе, где всего через несколько месяцев должен пройти чемпионат мира по футболу.

Аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы. В социальных сетях распространяются видео с пассажирами, пытающимися найти укрытие в домах аэровокзалов.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау назвал ликвидацию Эль Менчо “большим событием для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира”.

На фоне беспорядков посольство США в Мексике рекомендовало американским гражданам, находящимся в штатах, где происходят беспорядки, найти укрытие и не покидать его.

Mexican officials have taken out cartel leader El Mencho. Now his followers are wreaking havoc, burning buses, attacking police & military officers across Mexico. pic.twitter.com/tdhvrngKHr — Freedom (@MrCaseyLandry) February 22, 2026

Vehicles torched and thick smoke across parts of Mexico after the CJNG cartel retaliated with roadblocks and coordinated attacks. This comes right after reports that their leader, Nemesio Oseguera Cervantes (‘El Mencho’), was taken out in a federal operation. Jalisco is… pic.twitter.com/PLo270u4lq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 22, 2026

Источник : The Guardian

