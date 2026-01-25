Президент США Дональд Трамп допустил применение наземных ударов против наркокартелей в любой стране Южной Америки.

Об этом заявил американский лидер в интервью New York Post.

Наземные удары США по наркокартелям: заявление Трампа

Президент США заявил, что американские власти обладают полной информацией о маршрутах и структуре деятельности наркокартелей и готовы нанести по ним удары.

Сейчас смотрят

По словам Трампа, Соединенные Штаты знают, где действуют наркоторговцы, и имеют возможность действовать решительно.

Он подчеркнул, что речь идет не только о морских операциях, но и о возможных ударах на суше.

На вопрос, могут ли такие действия касаться любой страны Южной Америки, в частности Мексики, Венесуэлы или Колумбии, американский президент ответил, что это возможно “где угодно”.

Трамп также заявил, что благодаря инициированным им военным ударам по судам наркоторговцев США якобы удалось почти полностью перекрыть морские каналы контрабанды наркотиков.

По его словам, поставки наркотиков морем сократились примерно на 97%, и он стремится достичь подобного результата и на суше.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.