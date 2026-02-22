У Мексиці ліквідували одного з найбільш розшукуваних наркоторговців світу, боса наркокартелю Ель Менчо. У низці штатів спалахнули заворушення, авіакомпанії призупиняють рейси.

У Мексиці ліквідували наркоторговця Ель Менчо

Міністерство оборони Мексики підтвердило, що Сили безпеки ліквідували одного з найбільш розшукуваних у світі наркоторговців, боса мексиканського картелю, відомого як Ель Менчо.

Відомо, що 59-річний гангстер був лідером угруповання, яке останніми роками стало найпотужнішою та найвідомішою злочинною організацією Мексики: картель Нове покоління Халіско. За затримання наркобоса США пропонували винагороду в розмірі $15 млрд. Його звинувачували в контрабанді величезної кількості кокаїну, фентанілу та метамфетаміну через південний кордон.

Зараз дивляться

Вбивство Ель Менчо спричинило спалах заворушень у щонайменше восьми мексиканських штатах: Халіско, Гуанахуато, Наяріт, Мічоакан, Коліма, Герреро, Тамауліпас і Сакатекас. Там палають автівки, автобуси та вантажівки.

У штаті Халіско було запроваджено режим надзвичайного стану. У деяких районах призупинено роботу громадського транспорту, а місцевим жителям рекомендовано не залишати будівлі. Частина підпалів сталася у столиці штату Гвадалахаре – місті, де лише за кілька місяців має пройти чемпіонат світу з футболу.

Аеропорти Пуерто-Вальярти та Гвадалахари тимчасово не приймають рейси. У соціальних мережах поширюються відео з пасажирами, які намагаються знайти укриття у будинках аеровокзалів.

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау назвав ліквідацію Ель Менчо “великою подією для Мексики, США, Латинської Америки та всього світу”.

На тлі заворушень посольство США в Мексиці рекомендувало американським громадянам, де відбуваються заворушення, знайти укриття та не залишати його.

Читайте також
США можуть завдати наземних ударів по наркокартелях у будь-якій країні — Трамп
Трамп заявив про готовність США бити по наркокартелях

Джерело: The Guardian

Пов'язані теми:

ВбивствоМексикаНаркоторгівці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.