У Мексиці ліквідували одного з найбільш розшукуваних наркоторговців світу, боса наркокартелю Ель Менчо. У низці штатів спалахнули заворушення, авіакомпанії призупиняють рейси.

Міністерство оборони Мексики підтвердило, що Сили безпеки ліквідували одного з найбільш розшукуваних у світі наркоторговців, боса мексиканського картелю, відомого як Ель Менчо.

Відомо, що 59-річний гангстер був лідером угруповання, яке останніми роками стало найпотужнішою та найвідомішою злочинною організацією Мексики: картель Нове покоління Халіско. За затримання наркобоса США пропонували винагороду в розмірі $15 млрд. Його звинувачували в контрабанді величезної кількості кокаїну, фентанілу та метамфетаміну через південний кордон.

Вбивство Ель Менчо спричинило спалах заворушень у щонайменше восьми мексиканських штатах: Халіско, Гуанахуато, Наяріт, Мічоакан, Коліма, Герреро, Тамауліпас і Сакатекас. Там палають автівки, автобуси та вантажівки.

Continúan los enfrentamientos en Tapalpa, Jalisco. Operativos de las fuerzas federales realizan varios despliegues en diferentes puntos de ese municipio serrano. https://t.co/g9MaS2Oqum Cortesía pic.twitter.com/uYWUXiD40V — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) February 22, 2026

У штаті Халіско було запроваджено режим надзвичайного стану. У деяких районах призупинено роботу громадського транспорту, а місцевим жителям рекомендовано не залишати будівлі. Частина підпалів сталася у столиці штату Гвадалахаре – місті, де лише за кілька місяців має пройти чемпіонат світу з футболу.

Аеропорти Пуерто-Вальярти та Гвадалахари тимчасово не приймають рейси. У соціальних мережах поширюються відео з пасажирами, які намагаються знайти укриття у будинках аеровокзалів.

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау назвав ліквідацію Ель Менчо “великою подією для Мексики, США, Латинської Америки та всього світу”.

На тлі заворушень посольство США в Мексиці рекомендувало американським громадянам, де відбуваються заворушення, знайти укриття та не залишати його.

Mexican officials have taken out cartel leader El Mencho. Now his followers are wreaking havoc, burning buses, attacking police & military officers across Mexico. pic.twitter.com/tdhvrngKHr — Freedom (@MrCaseyLandry) February 22, 2026

Vehicles torched and thick smoke across parts of Mexico after the CJNG cartel retaliated with roadblocks and coordinated attacks. This comes right after reports that their leader, Nemesio Oseguera Cervantes (‘El Mencho’), was taken out in a federal operation. Jalisco is… pic.twitter.com/PLo270u4lq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 22, 2026

Джерело : The Guardian

