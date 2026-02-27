Президент США Дональд Трамп допустил возможность захвата Кубы, который он назвал “дружественным”. По его словам, переговоры об этом ведутся с кубинским правительством.

Трамп заявил о возможном захвате Кубы

По словам американского лидера, власти Кубы контактируют с Соединенными Штатами из-за сложной экономической ситуации в стране.

— Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и, как вы знаете, они находятся в затруднительном положении. У них нет денег, у них сейчас нет ничего. Но они ведут с нами переговоры, и, возможно, мы осуществим дружественный захват Кубы, – сказал Трамп журналистам перед вылетом в Техас.

Президент США не уточнил деталей, однако подчеркнул, что такой шаг может стать помощью для людей, которые покинули Кубу.

Сейчас смотрят

— На протяжении многих, многих лет у нас были многолетние дела с Кубой. Я слышал о Кубе с самого детства… Мы вполне можем сделать что-то хорошее, я думаю, очень позитивное для людей, которые были изгнаны, или еще хуже, из Кубы, и которые живут здесь, – отматил он.

Напомним, 25 февраля Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что в территориальные воды страны вошел скоростной катер под флагом США.

По данным ведомства, экипаж этого судна открыл огонь по кораблю береговой охраны. В результате инцидента четыре человека на борту катера погибли от огнестрельных ранений, еще шестеро получили ранения.

США заявили, что катер, вступивший в смертельное противостояние с кубинской береговой охраной, был похищен на архипелаге Флорида-Кис.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.