Президент США Дональд Трамп допустив можливість захоплення Куби, яке він назвав “дружнім”. За його словами, переговори про це ведуться з кубинським урядом.

Трамп заявив про можливе захоплення Куби

За словами американського лідера, влада Куби контактує зі Сполученими Штатами через складну економічну ситуацію в країні.

– Кубинський уряд веде з нами переговори, і, як ви знаєте, вони перебувають у скрутному становищі. У них немає грошей, у них зараз немає нічого. Але вони ведуть з нами переговори, і, можливо, ми здійснимо дружнє захоплення Куби, – сказав Трамп журналістам перед відльотом до Техасу.

Президент США не уточнив деталей, однак наголосив, що такий крок може стати допомогою для людей, які залишили Кубу.

– Протягом багатьох, багатьох років ми мали багато років справ з Кубою. Я чув про Кубу з самого дитинства… Ми цілком можемо зробити щось хороше, я думаю, дуже позитивне для людей, які були вигнані, або ще гірше, з Куби, і які живуть тут, – зазначив він.

Нагадаємо, 25 лютого Міністерство внутрішніх справ Куби повідомило, що до територіальних вод країни увійшов швидкісний катер під прапором США.

За даними відомства, екіпаж цього судна відкрив вогонь по кораблю берегової охорони. У результаті інциденту четверо людей на борту катера загинули від вогнепальних поранень, ще шестеро отримали поранення.

США заявили, що катер, який вступив у смертельне протистояння з кубинською береговою охороною, був викрадений на архіпелазі Флорида-Кіс.

