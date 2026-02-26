В территориальных водах Кубы произошла стрельба между береговой охраной острова и пассажирами скоростного катера с регистрацией США, в результате чего четыре человека погибли, семь ранены.

Стрельба на Кубе

Утром 25 февраля в территориальных водах Кубы был обнаружен скоростной катер-нарушитель с регистрационным номером FL7726SH, место регистрации — Флорида. Судно приблизилось на расстояние 1 морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, в Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара.

— Когда надводное подразделение Пограничных войск МВД, на борту которого находились пять военнослужащих, подошло к судну для идентификации, экипаж катера-нарушителя открыл огонь по кубинскому персоналу, в результате чего командир кубинского судна получил ранения, — говорится в сообщении МИД Кубы.

В результате столкновения, по информации ведомства, четверо пассажиров американского катера погибли и шестеро получили ранения. Пострадавшие были эвакуированы, им была оказана медицинская помощь.

— Учитывая текущие вызовы, Куба подтверждает свою решимость защищать свои территориальные воды исходя из принципа, что национальная оборона является фундаментальной опорой кубинского государства в защите его суверенитета и обеспечении стабильности в регионе. Расследование компетентными органами продолжается в целях полного выяснения событий, — заявили в министерстве.

Реакция США на стрельбу на Кубе

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США ведут расследование инцидента, но пока полагаются на правительство Кубы в вопросе достоверности информации о случившемся.

Он сказал, что американское правительство будет готово соответственно отреагировать по мере получения дополнительной информации, пишет The New York Times.На вопрос, могли ли быть причастны к инциденту американские чиновники или могла ли это быть операция американского правительства, Рубио ответил “Нет”.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что государственный секретарь Марко Рубио проинформировал его об инциденте на Кубе, данный вопрос был перенаправлен в Белый дом. Он отметил, что у него мало деталей.

– Ситуация, которую мы контролируем. Надеюсь, что это не так плохо, как мы опасаемся, но я не могу сказать больше, потому что просто не знаю больше, — сказал Джей Ди Вэнс

По словам Венса, всю обновленную информацию будет сообщать Белый дом.

В свою очередь, генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер заявил, что приказал начать отдельное расследование совместно с другими партнерами из правоохранительных органов штата и федерального уровня, заявив, что властям Кубы нельзя доверять.

– Кубинскому правительству нельзя доверять, и мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этих коммунистов к ответственности, – отметил он, пишет Reuters.

Отмечается, что попавшее в перестрелку возле Кубы судно было гражданским и не имело отношения к военным структурам США.

