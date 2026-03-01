Британские военные сбили иранский дрон в Ираке
- Британские военные уничтожили беспилотник, угрожавший базе коалиции в Ираке.
- Лондон заявил об усилении оборонительного присутствия на Ближнем Востоке.
- Действия происходят на фоне обострения из-за ударов США и Израиля по Ирану.
Британские военные уничтожили иранский беспилотник в Ираке, а министр обороны Джон Гили заявил, что страна “сбивает” иранские дроны на фоне войны США и Израиля против Ирана.
Об этом сообщает Sky News.
Накануне подразделение по противодействию беспилотникам открыло огонь по дрону, представлявшему угрозу для базы международной коалиции в Ираке, где размещены британские военные.
Гили подтвердил, что Лондон принимает “активные меры”.
– Мы усилили наши оборонные силы на Ближнем Востоке. Мы выполняем эти вылеты. Мы сбиваем дроны, угрожающие нашим базам, нашим людям или нашим союзникам. И это действительно ухудшающаяся серьезная ситуация, – отметил министр.
Великобритания развернула военную авиацию на Кипре и Катаре, а также дополнительные радары и наземные средства борьбы с беспилотниками.
При этом британские силы не участвуют в наступательных ударах против Ирана.
Они сотрудничают с союзниками по защите интересов Великобритании и партнеров в Персидском заливе и близ Кипра, где расположена крупная британская авиабаза.
Лондон ранее заявил, что Ирану нельзя разрешить разработать ядерное оружие, и выразил готовность защищать свои интересы после ударов США и Израиля по Ирану.
Напомним, утром 28 февраля президент США объявил о начале масштабной операции против Ирана. Ударами по иранской территории отличился также Израиль.