Британские военные уничтожили иранский беспилотник в Ираке, а министр обороны Джон Гили заявил, что страна “сбивает” иранские дроны на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает Sky News.

Британские военные сбили иранский дрон в Ираке

Накануне подразделение по противодействию беспилотникам открыло огонь по дрону, представлявшему угрозу для базы международной коалиции в Ираке, где размещены британские военные.

Гили подтвердил, что Лондон принимает “активные меры”.

– Мы усилили наши оборонные силы на Ближнем Востоке. Мы выполняем эти вылеты. Мы сбиваем дроны, угрожающие нашим базам, нашим людям или нашим союзникам. И это действительно ухудшающаяся серьезная ситуация, – отметил министр.

Великобритания развернула военную авиацию на Кипре и Катаре, а также дополнительные радары и наземные средства борьбы с беспилотниками.

При этом британские силы не участвуют в наступательных ударах против Ирана.

Они сотрудничают с союзниками по защите интересов Великобритании и партнеров в Персидском заливе и близ Кипра, где расположена крупная британская авиабаза.

Лондон ранее заявил, что Ирану нельзя разрешить разработать ядерное оружие, и выразил готовность защищать свои интересы после ударов США и Израиля по Ирану.

Напомним, утром 28 февраля президент США объявил о начале масштабной операции против Ирана. Ударами по иранской территории отличился также Израиль.

