Британські військові знищили іранський безпілотник в Іраку, а міністр оборони Джон Гілі заявив, що країна «збиває» іранські дрони на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє Sky News.

Британські військові збили іранський дрон в Іраку

Напередодні підрозділ із протидії безпілотникам відкрив вогонь по дрону, який становив загрозу для бази міжнародної коаліції в Іраку, де розміщені британські військові.

Гілі підтвердив, що Лондон вживає «активних заходів».

– Ми посилили наші оборонні сили на Близькому Сході. Ми виконуємо ці вильоти. Ми збиваємо дрони, які загрожують нашим базам, нашим людям або нашим союзникам. І це дійсно серйозна ситуація, яка погіршується, – зазначив міністр.

Велика Британія розгорнула військову авіацію на Кіпрі та в Катарі, а також додаткові радари і наземні засоби боротьби з безпілотниками.

При цьому британські сили не беруть участі в наступальних ударах проти Ірану.

Вони співпрацюють із союзниками для захисту інтересів Великої Британії та партнерів у Перській затоці й поблизу Кіпру, де розташована велика британська авіабаза.

Лондон раніше заявив, що Ірану не можна дозволити розробити ядерну зброю, та висловив готовність захищати свої інтереси після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Нагадаємо, вранці 28 лютого президент США оголосив про початок масштабної операції проти Ірану. Ударами по іранській території також відзначився Ізраїль.

