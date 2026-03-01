В воскресенье, 1 марта, американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае эскалации конфликта и новых атак. Это заявление прозвучало на фоне сообщений Тегерана о подготовке нового масштабного обстрела.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Конфликт между Ираном и США: реакция Трампа

Отмечается, что Иран публично объявил о своих намерениях нанести “очень сильный удар” уже сегодня.

Дональд Трамп подчеркнул, что иранцам «лучше бы не делать этого», ведь их ожидает решительный ответ.

– Иран только что заявил, что сегодня они нанесут очень сильный удар, сильнее всех предыдущих. Но лучше бы они этого не делали, ведь иначе мы ответим силой, невиданной ранее, – говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке: что известно

Конфликт на Ближнем Востоке резко обострился после того, как Израиль нанес превентивные удары по иранским военным объектам.

В ответ Иран осуществил серию ракетных запусков, целями которых стали Израиль и ОАЭ, что привело к введению чрезвычайного положения в регионе и гибели гражданских лиц после падения обломков в Абу-Даби.

По официальным данным ЦАХАЛа, в воздух подняли почти 200 израильских самолетов, которые одновременно атаковали около 500 целей по всей территории страны, парализуя оборонную инфраструктуру врага.

Последствия этой атаки могут оказаться фатальными для верхушки иранского режима. В частности, известно о гибели верховного лидера Али Хаменеи, а также ключевых фигур силового блока – министра обороны Амира Насирзаде и главы Корпуса стражей исламской революции Мохаммеда Пакпура.

