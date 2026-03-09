В городе Льеж в Бельгии произошел взрыв возле исторической синагоги, в результате чего здание получило повреждения.

Об инциденте сообщает Euronews.

Взрыв в Льеже: что известно

По имеющейся информации, взрыв прогремел около четырех часов утра перед зданием синагоги.

Сейчас смотрят

Представитель местной полиции заявил, что пострадавших в результате инцидента нет, однако здание получило материальные повреждения.

Правоохранители установили периметр безопасности вокруг района, где произошел взрыв, и сейчас выясняют причины инцидента.

Что известно о синагоге в Льеже

Поврежденное здание является исторической синагогой, построенной в 1899 году. Сейчас она выполняет не только религиозную функцию, но и служит музеем для местной еврейской общины.

Синагога является важным культурным памятником города и одним из центров жизни еврейской общины Льежа.

Ранее подобный инцидент произошел в Глазго, где масштабный пожар охватил историческое здание XIX века возле центрального вокзала города.

По данным The Guardian, возгорание произошло на Юнион-стрит и охватило сооружение 1851 года, известное как Union Corner.

Из-за интенсивности пожара часть здания начала обрушиваться, что привело к полной остановке работы центрального вокзала Глазго и перебоям в движении поездов по всей Шотландии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.